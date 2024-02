El clavadista Randal Willars denuncia descobijo de la Conade: "el apoyo no ha estado"

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Randal Willars, clavadista mexicano, dice que, pese a que la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) retiró las becas a los deportistas acuáticos nacionales, no permitirá que nada ni nadie le impida conquistar una medalla en los Juegos Olímpicos de París 2024, en donde ya está clasificado.

"Abiertamente me siento descobijado (por la Conade). El apoyo no ha estado y ni modo. A nosotros (los deportistas) nos quita más el pelear por algo que no está del todo en nuestras manos. Mis compañeros y yo hemos decidido enfocarnos en nuestros entrenamientos, competencias y resultados. No dejaremos que nada se interponga o nos limite cumplir nuestras metas y creo que entre nosotros (los atletas) también nos hemos apoyado mucho. La selección actual está muy motivada con los resultados que se han venido dando y esperamos que en París 2024 sean aún mejores", mencionó Willars.

Willars menciona que, a diferencia de la falta de apoyo económico por parte de la Conade, el Comité Olímpico Mexicano (COM), la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y el Instituto Estatal de Cultura Física y Deporte (Inde) Nuevo León sí lo han hecho.

“Estos organismos han sido parte fundamental para que clasificara a París 2024. Está muy bien que uno entrene y tenga un nivel competitivo, pero si no hay recurso no hay competencia y sin eso no hay nada, sólo un sueño. Estoy agradecido y espero que así siga siendo para mí y mis compañeros y que al final tengamos siempre esas oportunidades. Han apoyado con vuelos de avión, hospedaje y gastos para las inscripciones de las competencias”.

El atleta consiguió la plaza olímpica para México en la plataforma de 10 metros durante el Campeonato Mundial de Natación Fukuoka 2023. En la misma competición, junto a Kevin Berlín, sumó un boleto más para París 2024 en la plataforma de 10 metros sincronizados, además, la dupla mexicana se colgó el bronce.

Recientemente, el nacido en Rosarito, Baja California, obtuvo el cuarto lugar en la plataforma de 10 metros durante el Campeonato Mundial de Natación Doha 2022. Mientras que en los Juegos Panamericanos Santiago 2023 se colgó dos oros, uno en la plataforma de 10 metros individual y otro en la misma prueba, pero sincronizados.

El clavadista pertenece al grupo de deportistas acuáticos que no reciben ningún tipo de apoyo económico de la Conade, pues en febrero de 2023, Ana Guevara, directora general de ese organismo, ilegalmente decidió quitarles las becas si participaban en los procesos selectivos que convocara el Comité de Estabilización y si no “abogaban" para defender al expresidente de la Federación Mexicana de Natación (FMN), Kiril Todorov.