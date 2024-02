Chivas derrota a Pumas en el regreso de Javier “Chicharito” Hernández

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — Para Chivas, la noche del sábado fue magnífica. No sólo logró un triunfo sobre un acérrimo rival para mantenerse en la parte alta de la tabla del torneo Clausura, sino que además le dio la bienvenida en el campo al delantero Javier “Chicharito” Hernández, de regreso luego de 14 años.

"Chicharito":

Cade Cowell y Antonio Briseño anotaron en un tramo de 15 minutos en el complemento y Chivas derrotó 3-1 a Pumas para quebrar una racha de dos partidos sin ganar.

Cowell remeció las redes a los 53 minutos, Briseño añadió una anotación a los 68 y Víctor Guzmán apagó un intento de reacción de los visitantes con un tanto a los 79.

El “Pocho” Guzmán alcanzó seis goles y se mantiene como líder anotador en solitario.

Chivas, dirigido por el entrenador argentino Fernando Gago, ahora tiene 15 puntos para colocarse en el séptimo puesto de la clasificación a la espera de otros resultados en la octava fecha.

“Me voy contento con el rendimiento del equipo hoy”, dijo Gago. “Contento también con Javier porque es una parte fundamental del plantel, de la institución y del fútbol mexicano y volvió luego de una situación difícil no sólo en lo futbolístico sino en lo mental luego de casi ocho meses fuera”.

El “Chicharito” ingresó al partido a los 87 minutos. Fue su primer encuentro oficial desde que se rompió el ligamento cruzado de la rodilla derecha en junio del año pasado.

“Estoy feliz (por volver) es un momento gratificante, fueron momentos duros y solitarios, pero enriquecedores y no hay mejor manera de volver que hacerlo en casa y ganándole a uno de los clubes más importantes del país”, dijo Hernández.

Hernández, el goleador histórico de la selección mexicana. no jugaba en su país desde mayo del 2010.

Aunque ya reapareció en el campo, Hernández dijo que aun está lejos de su mejor forma y no sabe cuándo podrá recuperarla.

“Hoy me volví a sentir un futbolista y eso no tiene palabras, estoy al 100 por ciento físicamente, pero no para jugar 90 minutos”, admitió el “Chicharito”. “El tiempo de regreso lo veremos depende de muchos factores, ya tuve el alta médica y por eso pude jugar hoy, pero todavía me falta”.

El argentino Eduardo Salvio descontó a los 73 para Pumas, que vio rota una racha de seis partidos sin derrotas y se mantiene con 15 unidades, en la quinta posición.

Chivas se adelantó cuando Alan Mozo llegó a línea de fondo por derecha y mandó una pelota retrasada para Cowell, quien realizó un tiro de pierna derecha que entró por el poste derecho del arquero Julio González.

El Guadalajara amplió su ventaja en una jugada de tiro de esquina en la que Briseño superó a su marcador y convirtió con remate de cabeza que entró por el costado derecho del arquero González para el 2-0.

Pumas descontó cuando Jesús Orozco cometió una mano dentro del área para un penal que Salvio concretó con potente disparo por el ángulo izquierdo del arquero Raúl Rangel.

Chivas amarró el triunfo cuando Roberto Alvarado llegó a línea de fondo por la derecha, eludió a un par de jugadores y mandó un centro para la llegada de Guzmán, quien concretó con un derechazo rasante.

ATLAS SE LLEVA UN EMPATE

Con un tanto de Jeremy Márquez, el Atlas rescató un empate de 1-1 ante Tigres, que no tuvo en el banquillo a su entrenador uruguayo Robert Dante Siboldi.

El francés André-Pierre Gignac puso al frente a los felinos a los 38, pero Márquez decretó la igualdad a los 46.

Siboldi fue sancionado con tres partidos por agredir al jugador brasileño de Cruz Azul, Willer Ditta.

Con el resultado, Tigres posee 15 unidades para colocarse en la sexta posición.

Atlas alcanza nueve unidades y se ubica en el décimo escalón.