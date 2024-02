Juez ordena a la Conade pagar becas y estímulos a la Selección de Natación Artística

CIUDAD DE MÉXICO (apro).– El juez Decimoprimero de Distrito en Materia Administrativa de la Ciudad de México, Agustín Tello Espíndola, otorgó la suspensión definitiva en el juicio de amparo promovido por las integrantes de la Selección Nacional de Natación Artística en contra de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), y declaró ilegales las acciones de la directora Ana Guevara, quien dejó de pagarles las becas y estímulos económicos y les prohibió el acceso a las instalaciones deportivas desde febrero de 2023.

De acuerdo con la resolución del juez, con estas acciones la Conade violó sus propias Reglas de Operación (RO) derivadas del Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, donde se establece que el otorgamiento de apoyos para la promoción, fomento y estímulo de la cultura física y el deporte serán a través de los resultados deportivos obtenidos a nivel nacional e internacional, siempre y cuando se cumplan con requisitos básicos.

“Con esta sentencia demostramos que la única acción ilegal fue privar a los deportistas de sus becas y apoyos, ellos no tienen la culpa ni responsabilidad de la controversia que entre ellos (la Conade, el Comité Olímpico Mexicano, la Federación Mexicana de Natación y la Federación Internacional, World Aquatics). La Conade tiene la obligación de seguir proporcionando las becas obviamente con la solicitud de los requisitos. Básicamente el juez le dice a la Conade: ‘No te hagas ya no tienes ninguna excusa para no pagar’”, explica el abogado Luis Fernando Jiménez.

El juez determinó que una de las obligaciones de la Conade es incitar a los deportistas a continuar con la actividad física a través de un seguimiento estricto en competencias de alto rendimiento donde representen al país a través de procesos de preparación, servicios médicos y apoyos económicos, es decir, tiene la obligación de proporcionarles todo lo necesario para que puedan viajar y competir.

“Del estudio realizado se advierte que la autoridad responsable (la Conade) ha desconocido los resultados obtenidos por los quejosos en el Mundial de Natación celebrado en Budapest en el año 2022, lo que ha ocasionado que aquellos no reciban el incentivo económico que les permita prepararse para lograr los resultados que se esperan para engrandecer el desarrollo deportivo en nuestro país. En consecuencia, es fundado el concepto de violación que hace valer la parte quejosa, en ese sentido se debe conceder el amparo y la protección de la Justicia de la Unión solicitados, para el efecto de que la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte lleve a cabo el pago de las becas, previos los trámites legales que le corresponde efectuar”, se lee en la sentencia.

Como consecuencia de la determinación del juez, la Selección Nacional de Natación Artística deberá seguir recibiendo sus becas sin interrupción, así como apoyo económico y logístico para asistir a las diversas competencias de preparación rumbo a los Juegos Olímpicos de París 2024. Las seleccionadas deberán solicitar los recursos a la Conade de acuerdo con las reglas de operación y deberán ser atendidas.

Así mismo quedó en evidencia que las declaraciones de Ana Guevara, donde afirma que “está impedida” y “violaría la ley” si les otorga el dinero, son falsas y queda de manifiesto que la única ilegalidad son sus acciones en contra de los deportistas de las disciplinas acuáticas.

La resolución del juez Tello Espíndola es un antecedente para que los deportistas de otras disciplinas acuática que han sido afectados por las decisiones de Guevara busquen, mediante el amparo, los mismos beneficios que han obtenido las nadadoras.

De esta manera, las nadadoras Regina Alférez, Marla Fernanda Arellano, Miranda Barrera, Nuria Diosdado, Daniela Estrada, Itzamary González, Glenda Esthefanía Inzunza, Joana Jiménez, María Trinidad Meza, Luisa Samanta Jailib, Jessica Sobrino, Pamela Toscano, y los nadadores Joel Benavides y Diego Villalobos, así como las entrenadoras Ofelia Pedrero y Adriana Loftus cierran el primer capítulo en su batalla contra la titular de la Conade, pues ahora ya promovieron un nuevo juicio de amparo para recibir un ajuste a su beca por los resultados obtenidos en el reciente Campeonato Mundial de Natación en Doha.