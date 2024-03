Paul Pogba fue inhabilitado cuatro años por dopaje

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El futbolista francés Paul Pogba fue inhabilitado por cuatro años tras haber dado positivo en un test en testosterona el pasado 20 de agosto en el partido entre Udinese-Juventus, así lo dio a conocer La Fiscalía Antidopaje de Italia (NADO). La testosterona se utiliza para mejorar el rendimiento deportivo pues aumenta la potencia, fuerza y velocidad.

En agosto del 2023 se dio a conocer que el futbolista de 31 años falló en el control antidopaje, por lo cual recibió una sanción de forma provisional. Un mes después Pogba solicitó un contraanálisis que en octubre confirmó su positivo además de encontrar una nueva sustancia, denominada Dhea, o dehidroepiandrosterona, también conocida como la “hormona de la juventud”.

Por su parte el jugador y sus abogados desde un principio alegaron que se trataba de un error y pretendían comprobar su inocencia por el concepto de no intencionalidad, por lo que no quiso llegar a un acuerdo con la Fiscalía Antidopaje, que pudo disminuir la sanción hasta un 50%. Ahora el jugador apelará ante el Tribunal Arbitral del Deporte (TAS).

Hoy he sido informado de la decisión del Tribunal Nacional Antidopaje y creo que el veredicto es erróneo. Estoy triste, conmocionado y desconsolado porque me han quitado todo lo que construí en mi carrera como jugador profesional.”

“Cuando esté libre de restricciones legales toda la historia quedará clara, pero nunca he tomado, consciente o deliberadamente, ningún suplemento que viole las normas antidopaje. Como atleta profesional, nunca haría nada para mejorar mi rendimiento mediante el uso de sustancias prohibidas y nunca he faltado el respeto ni he engañado a otros atletas y seguidores de ninguno de los equipos con los que jugué o contra los que jugué. Como consecuencia de la decisión anunciada hoy recurriré ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo", dijo Pogba a través de redes sociales.