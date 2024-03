Dedazo de la Conade: empresario beneficiado con millones dirigirá la nueva federación de tiro con arco

CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- Con base en dos mentiras: que la expresidenta Effy Sánchez está en la cárcel y que existe un crédito fiscal que la vuelve inoperable, la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) persuadió a la Federación Internacional de Tiro con Arco de desmantelar la Federación Mexicana de este deporte para crear un nuevo organismo que pretende poner en manos de Gabriel Ramos, el empresario beneficiado durante el sexenio con contratos millonarios para operar eventos nacionales e internacionales.

Esta decisión provocó inconformidad en 12 de las asociaciones estatales que integran la Federación Mexicana de Tiro con Arco (Femeta) y de cuatro clubes, razón por la cual el 2 de febrero último enviaron a la Federación Internacional (World Archery) una carta acompañada con las evidencias que demuestran los abusos de la Comisión de Transición que se instaló para crear la nueva federación y que en este mes convocará a elecciones para nombrar al nuevo dirigente.

Con tal finalidad, Gabriel Ramos, propietario de la empresa Moveo Lab, fue elegido como presidente de la recién creada asociación del estado de Tlaxcala, donde en 2022 tuvo lugar la final de la Copa del Mundo de Tiro con Arco, evento que operó este empresario. Él también fue el organizador de la edición 2023 de esta misma competencia que se realizó en Hermosillo. Desde la administración de Alfredo Castillo en la Conade, Ramos ha sido el elegido para operar los eventos deportivos a cambio de “moches”. (Proceso 2286)

Luis Eduardo Vélez, responsable del aniquilamiento de la Femeta. Foto: Facebook/Lalo Velez

En dicha misiva se quejaron del “intervencionismo” de la Conade y de su directora Ana Guevara, porque violenta el principio de legalidad —es decir, que ejecuta funciones más allá de las que Ley del Deporte le mandata— y también las reglas del Movimiento Olímpico al estar detrás de la creación de la nueva federación. Por ello, solicitaron al Comité Ejecutivo de la World Archery que se interrumpa la injerencia no justificada, y que reconozca y respete a las asociaciones y clubes de la Femeta.

Asimismo, le pidieron que disuelva la Comisión de Transición, que investigue el desempeño de quienes la integran —los arqueros en retiro Luis Eduardo Vélez y Juan René Serrano, así como una colaboradora de Guevara, Norma Olivia González—, deje sin efecto todos los actos que han realizado desde el 20 de enero de 2023 y que reconozca nuevamente a la Femeta para que sus asociados puedan llamar a elecciones y se integre un nuevo Consejo Directivo.

El pacto de Tlaxcala

El problema detonó cuando la comunidad del tiro con arco se enteró de la existencia de una carta que el secretario general de la World Archery (WA), Tom Dielen, le mandó a Ana Guevara el 5 de diciembre de 2022. En esa misiva —de la cual turnó copia a los miembros de la WA, a la World Archery América, a la Femeta y al Comité Olímpico Mexicano— el federativo internacional escribió que “en seguimiento a las reuniones que tuvimos en París y en Tlaxcala (donde en octubre de 2022 se realizó la Final de la Copa del Mundo de Tiro con Arco)” ya había revisado unos documentos que “dejan claro que la Femeta y su expresidenta (refiriéndose a Effy Sánchez) malversaron recursos públicos, por lo que ella está en la cárcel”, así que tomó la decisión de crear la mencionada Comisión de Transición.

A partir de entonces, de la mano de la Conade, Luis Eduardo Vélez y Juan René Serrano comenzaron a operar el tiro con arco en México pese a que la Femeta seguía en funciones con Santiago Avitia como presidente. Para entonces, Effy Sánchez ya tenía cinco años fuera de este deporte.

Ana Guevara, las mentiras. Foto: Montserrat López.

El 7 de julio de 2023 la Femeta emitió un comunicado en el que informó que “a solicitud de la Conade” la World Archery desconoció a la federación y “ante esta situación de intervención institucional, la afectación a la gobernanza del tiro con arco nacional y la inminente creación de un nuevo organismo rector de este deporte resulta inviable que el Consejo Directivo siga funcionando; en consecuencia, se comunica que todos los integrantes han renunciado a sus respectivos cargos de consejeros y a las actividades que venían ejerciendo”.

Entonces Vélez y Serrano se dieron a la tarea de “crear” asociaciones estatales de las cuales han dejado fuera a distintos clubes para poner “personas a modo” y sin importarles que violentan los derechos de los asociados. El ejemplo más claro es que Gabriel Ramos es el presidente de la asociación de Tlaxcala, estado del cual es originario y pese a que no hay playa absurdamente también ha sido sede del Mundial y de una fecha del Tour de Voleibol de Playa durante 2022 y 2023. Ambos eventos los operó con el dinero que la Conade ejerce a través de la federación de este deporte.

“Es de extrema urgencia hacerles saber que nuestro deporte y federación está siendo objeto de un desmembramiento arbitrario en aras de un argumento que no cuenta con sustento legal ni transparencia, que es violatorio de los derechos de los asociados y la señora Effy Sánchez es utilizada como pretexto. Por este medio les hacemos llegar la documentación soporte y los antecedentes de la situación que erróneamente origina su determinación.

“Los tres miembros del Comité de Transición han actuado como juez y parte enrareciendo los procesos que han estado sujetos a la mala interpretación de la legislación y por ello se observa opacidad, falta de legalidad, atropellos y afectaciones directas a deportistas, clubes y asociaciones que no han tenido la oportunidad de ser oídos y vencidos en juicio, sin derecho a apelar”, escribieron en la carta a la World Archery.

Para los inconformes lo más grave de esta situación que desaparece de un plumazo a la Femeta radica en la información que a sabiendas de ser falsa la Conade le dio a la World Archery, y es que justamente para el 5 de diciembre de 2022 en el proceso judicial que por el probable delito de peculado enfrentó Effy Sánchez todavía no existía una sentencia firme.

Por tal motivo, cuando los afectados descubrieron que ésa era la razón por la cual la World Archery había desconocido a la Femeta e instalado la Comisión de Transición para reorganizar el tiro con arco en México comenzaron a juntar los documentos para hacerle saber al organismo internacional que desde octubre de 2023 Sánchez quedó exonerada del delito por el cual fue denunciada en 2018 por la Conade que dirigía Alfredo Castillo.

Esto dio pie a que en la carta enviada a la WA también solicitaran que los miembros del Comité Ejecutivo se disculparan públicamente con Effy Sánchez “por las desafortunadas manifestaciones hechas el 5 de diciembre de manera escrita y signadas por Tom Dielen”.

Las peticiones enviadas a la Federación Internacional de Tiro con Arco (World Archery).

Los firmantes forman parte de las “viejas” asociaciones de los estados de Aguascalientes, Campeche, Estado de México, Sinaloa, Puebla, Guerrero, Ciudad de México, Jalisco, Baja California Sur y Tlaxcala, así como de los clubes Archery Owls, Argos y Oficial de Tiro con Arco de las alcaldías Cuauhtémoc, Venustiano Carranza y Cuajimalpa, respectivamente, en la Ciudad de México, y el de Yucatán que encabeza Ernesto Lugo Sánchez, hijo de Effy Sánchez.

“Utilizaron a mi mamá como bandera para derrotar a una federación que ya estaba marcada por la administración pasada (la de Alfredo Castillo) para disolverla, para hacer con ella lo que quisieran. Mi mamá ya no era presidenta de la Femeta, no tenía nada que ver con la federación (desde 2018). Ya estaba el profesor Santiago Avitia y aun así con el falso argumento de que estaba en la cárcel la Conade convenció a la World Archery y ésta no fue capaz de confirmar o verificar si eso era cierto o no”, reclama Ernesto Lugo.

La segunda mentira

La otra mentira mediante la cual la Conade logró que la World Archery desconociera a la Femeta es porque le aseguró que existe “un crédito fiscal” que la vuelve inoperable, pues supuestamente no puede recibir recursos públicos porque sus cuentas están embargadas.

En este caso la falsedad consiste en que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) sí fincó un crédito fiscal por 9.4 millones de pesos en 2019, pero a Effy Sánchez no a la Femeta, cantidad que con las actualizaciones y multas ya asciende a 11.7 millones.

Ese monto reclamado es el mismo por el cual la Conade la denunció penalmente. El 19 de julio de 2022 el Juez Primero de Distrito de Procedimientos Penales Federales de la Ciudad de México sentenció a Sánchez a dos años de prisión y al pago de 1.1 millones de pesos como reparación del daño por el delito de peculado; tanto ella como la Conade apelaron esa resolución. Después, en abril de 2023, “por incomprobación del mencionado ilícito”, el Segundo Tribunal Colegiado de Apelaciones en Materia Penal revocó dicha sentencia y absolvió a Effy Sánchez.

“Ese dinero ya fue reclamado por la vía penal y se determinó que ella quedó exonerada, así que ya prescribió ese crédito fiscal. No se le puede reclamar otra vez por la vía administrativa. Yo hablé con Eduardo Vélez después de que en diciembre de 2022 se supo de esa carta. Le dije molesto: ‘Yo no sé si tú seas parte de todo esto, pero no debes permitir ciertas cosas’. Me manifestó que él no sabía nada, que a él sólo le hablaron para que apoyara (a crear la nueva federación).

—¿Le hablaron de la Conade?

—Sí, de la Conade. Le pedí que dijera que no es correcto lo que está en esa carta de la federación internacional. Le dije: ‘Estamos a nada de proceder legalmente por esta situación. Ese fue nuestro error, nuestro pecado: no hacer pleito de algo que podíamos enfrentar de forma diferente. No estamos solos y tiene que desaparecer ese Comité de Transición, tienen que permitir a las asociaciones que hemos fungido por más de 20 años, que hemos dado resultados con nuestro trabajo para que volvamos a tener nuestra federación y hacer una asamblea para elecciones.

“Si quienes están ahorita formando las nuevas asociaciones quieren participar estoy seguro de que nadie se los va a impedir. Y ya será del conocimiento de los presidentes de las asociaciones si estas personas (Vélez, Serrano y Norma Olivia González) actuaron bien o fueron parte de una maquinaria de maldad”.

Ernesto Lugo Sánchez comenta que hasta ahora las nuevas asociaciones que bajo la Comisión de Transición se han creado están en los estados de Yucatán, Tlaxcala, Ciudad de México, Coahuila, Tamaulipas, San Luis Potosí, Hidalgo, Baja California Norte, Sonora y Sinaloa.

“El tema de Conade es que tiene que desaparecer la Femeta porque Ana Guevara dice: ‘nos debe dinero y no le podemos dar más’, entonces cree que tiene que crear una federación nueva. Hasta ahí te diría que está bien, pero ¿por qué con nuevas asociaciones? Eso fue un pretexto para desaparecer las asociaciones (viejas). No tenían por qué irrumpir. Para ellos fue tan fácil desaparecer una federación, que vieron que es más fácil quitarle su derecho a las asociaciones para dárselo a otras y poner presidentes a modo”.

—¿Lo que se avecina ahora es la respuesta de ustedes?

—No nos vamos a dejar, enfrentaremos las situaciones que tengamos que enfrentar. Sabemos que puede haber represalias, esperemos que esta gente piense que no nada más es un una silla de poder, atrás hay años de estar en este deporte que amamos.

Ernesto Lugo: "No nos vamos a dejar". Foto: Facebook/Club de Tiro con Arco HERA

“Ya se informó de esto al Comité Olímpico Mexicano con toda la documentación fehaciente que se tiene ya recaudada. Ellos tienen las facultades ante la federación internacional. No hemos sido escuchados en estos meses, es una respuesta lo que estamos pidiendo.

“Vemos con la Conade lo que está pasando en la Federación Mexicana de Natación y ella dice (Ana Guevara): ‘ningún ente extranjero va a venir a decirnos cómo hacer las cosas (en relación a la Federación Internacional de Natación); está fuera de la legalidad y yo el recurso sólo se los puedo dar así. Pobres atletas con el dolor de mi alma no tienen el recurso, pero no es porque yo no quiera, es porque es lo legal’. Y por el otro lado viene la Federación Internacional de Tiro con Arco, y le dice cómo tiene que hacer las cosas y ahí sí no mete ni las manitas”.

Hasta el cierre de esta edición, la World Archery no había respondido la carta que los inconformes enviaron. La única comunicación por parte de este organismo es la que le envió de manera privada a Effy Sánchez el 28 de febrero donde el presidente Ugur Erdener y Tom Dielen se disculpan por haber dicho que estaba en la cárcel. “No teníamos la intención de desacreditarla”, le explicaron. A pesar de que reconocen el error que dio pie al desmantelamiento de la Femeta la creación de la nueva federación sigue adelante.

El montaje de Alfredo Castillo

Debido a que la Conade no pudo demostrar que estando en funciones como presidenta de la Femeta Effy Sánchez no comprobó 9.5 millones de pesos finalmente fue exonerada. El primer error consistió en que la institución del deporte reclamó la no comprobación de ese monto que le fue transferido en 10 partes. La cantidad que en realidad le entregó fueron 8.8 millones.

Después, durante el proceso judicial, Sánchez exhibió comprobantes y la cantidad reclamada quedó en 4.1 millones, pero finalmente el juez Alfredo Silva Juárez ajustó el monto a 1.1 millones, razón por la cual la afectada apeló y después el Segundo Tribunal Colegiado determinó que ni eso pudo probarse.

Effy Sánchez, inocente del delito de peculado. Foto: Especial.

Cuando en agosto de 2018 fue detenida en su casa de la ciudad de Mérida, Yucatán, Effy Sánchez fue trasladada a la Ciudad de México y, por instrucciones de Alfredo Castillo, exhibida en el aeropuerto ante los medios de comunicación.

“Mi mamá cuenta que iba en la camioneta en camino al reclusorio y quienes la trasladaban recibieron una llamada y les dijeron que por qué no había imágenes de la llegada. Explicaron que la habían sacado por otro lado y les dijeron que se regresaran al aeropuerto para que la bajaran y la exhibieran. Ya llevaban unos 20 o 30 minutos de camino y la regresaron, la bajaron como si estuviera llegando del avión y la expusieron para su circo que ya habían armado”.

Effy Sánchez estuvo presa durante 22 días y después, mediante el pago de una fianza, pudo llevar su proceso en libertad hasta que concluyó cinco años después.