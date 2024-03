Exhiben a hijo del exfutbolista René Iván Valenciano agrediendo a su pareja (Video)

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El hijo del exfutbolista colombiano Iván René Valenciano fue captado por cámaras de seguridad en el momento en que agredió a su pareja sentimental.

La mujer relató que la agresión ocurrió porque Iván René Valenciano Jr. no aceptó que ella quería terminar con su relación.

Un video que fue capturado por una cámara de seguridad, el 3 de marzo, en el interior de un edificio en Barranquilla, Colombia, muestra a Iván René Valenciano Jr. agrediendo físicamente a una mujer. La víctima relató los hechos para Caracol.

“Había salido con Iván René hacia el norte y estábamos viendo el partido de Junior vs. Nacional. En la madrugada él recibió una llamada de una mujer, yo contesté, pero ella colgó. Después le dije a Iván: ‘No quiero nada más contigo, vete para tu casa y yo me voy para la mía´. Cuando yo iba bajando por las escaleras me alcanzó y comenzó a golpearme. Me dio dos puñetazos en el pecho y me ahorcó”.