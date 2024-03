México vence 3-2 a Paraguay y avanza a semifinales de la Copa Oro W

CIUDAD DE MÉXICO (proceso.com.mx).- México enfrentará a Brasil en la semifinal.

Con doblete de Jacqueline Ovalle y un tanto de Karen Luna, la selección mexicana femenil venció 3-2 a Paraguay en los cuartos de final de la Copa Oro W en el Banc of California Stadium, la guardameta Esthefanny Barreras atajó un penalti al minuto 52.

Las dirigidas por Pedro López siguen haciendo historia en la primera edición del certamen al avanzar a la siguiente ronda y se suma a la victoria que tuvieron ante Estados Unidos 2-0 en la fase de grupos.

Desde el silbatazo inicial, las mexicanas se plantaron en el área rival en la búsqueda de abrir el marcador durante los primeros minutos de juego. Al tres, llegó el primer disparo de Mayra Pelayo, sin embargo, la delantera de Tijuana mandó el esférico a un costado del arco paraguayo y no pudo concretar.

México siguió insistiendo, pues se hizo del control y la posesión del balón. Para el 31, gracias a un trazo largo de Pelayo, Ovalle controló el balón en el área chica y con un gran disparo con el empeine de la pierna izquierda marcó el 1-0.

Antes de ir al descanso, al 43, Kiana Palacios falló una jugada clara frente a la portería, la americanista envió el balón a la tribuna.

Ya en la parte complementaria México aumentó la ventaja gracias a un gol de la americanista Karen Luna, la camiseta número cinco se encontró sola frente al área y prendió en el aire el esférico para clavarla en el arco.

Minutos más tarde, al 49, la mexicana Nicolette Hernández cometió una falta en el área que la árbitra determinó como penalti a favor de Paraguay. Jéssica Martínez fue la encargada de cobrar la pena máxima, no obstante, la guardameta mexicana atajó el disparo y el contrarremate de las paraguayas.

El equipo visitante aumentó el ritmo y comenzó a jugar en el área tricolor ya con el resultado en contra y así al 63 llegó su primer gol en el encuentro cortesía de Camila Barbosa.

Las dirigidas por Pedro López aprovecharon los espacios y en un contragolpe anotaron el tercer tanto que les daba la ventaja una vez más. Ovalle llegó a cinco goles en el certamen.

Paraguay no se rindió y acortó la ventaja con un gol de Rebeca Fernández que ilusionaba a la afición sudamericana. No obstante el marcador ya no se movió y México avanzó a la siguiente ronda donde se medirá a Brasil en las semifinales.

Alineación mexicana: Esthefanny Barreras, Nicolette Hernández, Rebeca Bernal, Karen Luna, Alexia Delgado, Kiana Palacios, Jacqeline Ovalle, Greta Espinoza, Cristina Ferral, Karla Nieto y Mayra Pelayo.

Cambios : Reyna Reyes por Nicolette Hernández, Sthepany Mayor por Kiana Palacios, Araceli Torres por Jacqueline Ovalle, Diana Ordoñez por Mayra Pelayo y Marina Rodríguez por Alexia Delgado.