La Federación Mexicana de Esgrima gana amparo a la Conade

CIUDAD DE MÉXICO (proceso.com.mx)- La Federación Mexicana de Esgrima (FME) ganó un amparo para efectos, promovido por Jorge Castro Rea, su representante legal, contra actos de la Coordinación de Normatividad y Asuntos Jurídicos de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade).

Sin embargo, el exfederativo continúa sin ser reconocido por la Federación Internacional de Esgrima (FIE) como presidente de la FME y en proceso para ser sancionado por Conade.

La jueza decimotercera de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, Ana Luisa Hortensia Priego Enriquez, resolvió el amparo 1552/2023 a favor de la FME, promovido por Jorge Castro en contra del emplazamiento por parte de la Coordinación de Normatividad y Asuntos Jurídicos de la Conade.

De acuerdo a la autoridad federal de amparo el emplazamiento resultó ilegal, pues el notificador no tomó razón por escrito de la diligencia.

La Conade busca revocar a la FME el Registro Único del Deporte (RUD) que es necesario para recibir recursos públicos federales por parte del máximo organismo del deporte en México.

Es por ello que Juliana Pompa Cortés, servidora pública adscrita a la Coordinación de Normatividad y Asuntos Jurídicos de la Conade, manifestó que realizó el citatorio previo y el instructivo de notificación, el ocho y nueve de agosto de 2023, respectivamente, a la Federación Mexicana de Esgrima.

La servidora pública acudió al domicilio constituido e informó a la persona que se encontraba ahí que buscaba a Jorge Rea Castro para entregarle la notificación. Pero, quien que le atendió dijo que no podía recibir ningún documento, por lo que Pompa Cortés “realizó la notificación por instructivo que dejó fijada en la puerta de entrada del referido domicilio”.

Sin embargo, la servidora pública no tomó razón por escrito. De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 36, segundo párrafo de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, supletoria de la Ley General de la Conade: “Las notificaciones personales se harán en el domicilio del interesado o en el último domicilio que la persona a quien se deba notificar haya señalado ante los órganos administrativos en el procedimiento administrativo de que se trate”.

“Si la persona a quien haya de notificarse no atendiere el citatorio, la notificación se entenderá con cualquier persona que se encuentre en el domicilio en que se realice la diligencia y, de negarse ésta a recibirla o en su caso de encontrarse cerrado el domicilio, se realizará por instructivo que se fijará en un lugar visible del domicilio. De las diligencias en que conste la notificación, el notificador tomará razón por escrito”.

La diligencia de la servidora púbica es ilegal dado que se trata de un vicio en dicho emplazamiento, pues impide al gobernado ejercer el derecho de defensa, de ofrecer las pruebas que estime pertinentes para demostrar su dicho y alegar en su beneficio; y, consecuentemente, nulo por ser violatorio de las formalidades esenciales del procedimiento.

La resolución del amparo a favor de la FME que fue notificada a las partes el 1 de marzo 2024 indica lo siguiente:

Se notificará nuevamente dichos actos a la parte quejosa, pero cumpliendo con las formalidades y requisitos para las notificaciones personales establecidas en la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, supletoria de la Ley General de la Conade.

En consecuencia, dejarán insubsistentes los demás actos subsecuentes, incluyendo la resolución definitiva de seis de septiembre de dos mil veintitrés; a fin de lograr una restitución total de los derechos que indebidamente le fueron afectados a la justiciable, pues es claro que los mismos son fruto de un acto viciado.

El 27 de diciembre de 2023, a través de una carta dirigida a la comunidad de esgrimistas en México, la FIE informó que desconoce a Jorge Castro Rea como presidente de la FME. En la misiva, la FIE explica que tomó la resolución con el objetivo de salvaguardar los intereses de los esgrimistas mexicanos. Además, menciona que brindará apoyo directo a los atletas de México para su preparación y participación en competencias internacionales organizadas por la Federación Internacional, así como para su clasificación a los Juegos Olímpicos de 2024.

La FIE estableció un Comité de Transición para la creación de una Nueva Federación de Esgrima en México. Además, invitó al Comité Olímpico Mexicano (COM) y a la Conade a sumarse a esa acción. Sin embargo, sólo la Conade designó representantes, mientras que el COM no respondió.

“Priorizando el bienestar de los esgrimistas mexicanos, este comité se creó de acuerdo con los Estatutos de la FIE y la Ley General de Cultura Física y Deporte de México. Este Comité de Transición, liderado por la vicepresidenta de la FIE, Ana Irene Delgado, y el presidente de la CPE, Vitaly Logvin, es la única entidad reconocida por la FIE en México en este momento. Serán temporalmente responsables de todos los asuntos relacionados con la esgrima mexicana hasta el establecimiento de una nueva Federación Nacional de Esgrima en México”, se lee en un fragmento de la carta.

El 27 de septiembre de 2023, María José Alcalá envió una carta a la Federación Internacional para mostrar inconformidad con la decisión y dejar claro su apoyo a Jorge Castro, quien aún es miembro del COM. Cabe señalar que, en noviembre de 2021, el exfederativo votó para que Alcalá se convirtiera en la primera presidenta del COM.

En mayo de 2017, Proceso publicó que Jorge Castro y algunos integrantes del Consejo Directivo de la FME manipularon la convocatoria, los requisitos que debían cumplir las asociaciones estatales para tener derecho al voto y los estatutos de la FME para que Castro se reeligiera por cuatro años más. Hasta ese momento había presidido la federación durante 12 años.

La FIE también mencionó a Ana Gabriela Guevara, directora de la Conade, que en junio de 2018 Castro falsificó un documento y la firma de Nathalie Rodríguez, directora ejecutiva de la Federación Internacional, para demostrar que lo reconocía como presidente de la FME durante el periodo 2017-2021.

El 10 de diciembre de 2021 la Conade informó a la FME que, a partir del 18 de enero de ese año, Castro dejó de ser presidente y que no había pruebas de que se haya realizado un proceso electoral para reelegirse de nuevo, pero él continuó con sus funciones.