Más de 20 millones dilapidados en alberca que se pudre en Coyoacán

CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).– A seis años de que la alcaldía Coyoacán gastó 20 millones de pesos en la remodelación de la alberca semiolímpica “Paola Espinosa”, ubicada en la Villa Panamericana, la instalación sigue sin abrir sus puertas, pese a que decenas de usuarios pagaron hasta mil 500 pesos anticipadamente como inscripción.

Al día siguiente de la inauguración que tuvo lugar el 3 de septiembre de 2018, personal de la entonces delegación Coyoacán, encabezada por Edgar Jiménez Santillán (quien sustituyó al perredista Valentín Maldonado cuando éste renunció), informó que la alberca tenía una fuga de agua, por lo que permanecería cerrada.

A pesar de que la instalación acuática fue utilizada apenas durante unas semanas de 2022, la administración del futbolista en retiro Manuel Negrete firmó un par de contratos con una empresa que supuestamente brindó mantenimiento mensual a la alberca como si estuviera operando.

En octubre del año pasado y a principios de este mes los reporteros realizaron recorridos por el Centro de Desarrollo Comunitario Villa Panamericana que se ubica en la colonia Pedregal del Maurel, al sur de la Ciudad de México, y observaron el deterioro y abandono: grietas en las paredes, basura, maleza, la alberca llena de agua verde y maloliente, y baños y vestidores en pésimo estado.

Así se encuentra la alberca semiolímpica “Paola Espinosa”. Foto: Yussef Toriz.

Los usuarios —que mayormente son habitantes de la zona— exigen la apertura del inmueble, pues ya son dos alcaldes de Coyoacán quienes han ignorado sus peticiones de abrir al público la alberca o que les devuelvan su dinero. Manuel Negrete estuvo de 2018 a 2021 y su administración cobró entre 200 y 250 pesos por una instalación que durante su gestión nunca funcionó.

Después, cuando Giovani Gutiérrez Aguilar, del PAN, asumió el cargo les pidió entre 400 y mil y mil 500 pesos por persona, otra vez con la promesa de que ya comenzaría a operar.

Mantenimiento fantasma

Proceso encontró dos contratos de mantenimiento para las nueve albercas que existen en la alcaldía Coyoacán: Aurora, Bicentenario de Benito Juárez García, Emiliano Zapata, Fernando Martí Haik, Huayamilpas, Durango, Culhuacanes, Martínez Corbalá y la “Paola Espinosa”. Ambos fueron firmados con la empresa Sinergia Ambiental J&F, SA de CV. El primero fue por la cantidad de 6.1 millones de pesos para realizar labores de mantenimiento entre 2020 y 2021.

En el segundo contrato, que es por 7.9 millones de pesos y abarca el periodo abril-diciembre de 2020, se destinó al menos un millón 100 mil pesos para la alberca “Paola Espinosa” bajo el concepto “adquisición de la subestación eléctrica en media tensión de 112.5 kva, así como kit de instalación para la alberca”, trabajos que supuestamente se realizaron de mayo a junio de 2020.

El Registro Federal de Contribuyentes (RFC) de Sinergia Ambiental J&F, SA de CV, es SAJ080117-6H3 y su domicilio fiscal, según el contrato, está ubicado en Toltecas, Mza. H, Lote 11, Col. San Lorenzo Tezonco, alcaldía Iztapalapa. El representante legal es Juan Manuel Armendáriz Arreola, quien ha firmado contratos de la misma índole con otras alcaldías como Tlalpan y Venustiano Carranza.

El reportero visitó la dirección donde se encuentra la empresa, pero en lugar de oficinas lo que hay es una bodega semivacía. En los contratos aparece como numero telefónico de contacto el 555171-6979, mismo que está fuera de servicio.

Oficinas de Sinergia Ambiental J&F, SA de CV, una bodega en Iztapalapa. Foto: Yussef Toriz.

“La alberca no está asignada a la alcaldía”: Gutiérrez

Una de las excusas que el panista Giovani Gutiérrez ha utilizado para no echar a andar la instalación deportiva es que ésta “no está asignada” a la alcaldía Coyoacán, por lo tanto no puede destinar recursos públicos para volver a remodelar.

“Resultó que la alberca no se encuentra asignada a la alcaldía, por lo que se le dio inicio a los procesos para presentar la solicitud de asignación ante el Comité de Patrimonio Inmobiliario de la Ciudad de México, ya se inició el trámite (...) y entonces nosotros para poderle meter mano tenemos que esperar que nos la asignen y volvemos a reactivar. Cuando se inició el trámite y algunos vecinos incluso pagaron, les dimos la opción de que fueran a otras albercas, incluso les dimos horas gratis a cambio del agravio”, explicó Gutiérrez durante una comparecencia ante la Coordinación de Servicios Parlamentarios del Congreso de la Ciudad de México, el 12 de mayo de 2023.

No obstante, los reporteros hablaron con algunos usuarios, quienes niegan la versión de Gutiérrez, pues nunca fueron contactados para que se les regresara el dinero o para que utilizaran otras albercas.

“Yo pagué la inscripción y dos meses por adelantado, luego nos dijeron que la caldera falló. Le escribí al representante de la alberca y me dijo que él no tenía nada que ver y que no le escribiera. Fue una estafa enorme”, dice en entrevista Lau Luary, una de las afectadas que usa este nombre de usuario en Facebook.

Durante su gestión al frente de la alcaldía Coyoacán, Gutiérrez ha presumido que ha remodelado 29 inmuebles, entre ellos los gimnasios y albercas de los deportivos Emiliano Zapata, La Fragata, Jesús Clark Flores y el Coyoacán.

“Para nosotros es primordial contar con instalaciones adecuadas, limpias, útiles, de manera que niñas y niños, jóvenes y personas de la tercera edad puedan hacer uso de ellas”, dijo Giovani Gutiérrez el 23 de noviembre de 2023, al inaugurar el deportivo Emiliano Zapata.

“No puedo meterle mano a la alberca”: Gutiérrez. Foto: Octavio Gómez.

Los habitantes de la Villa Panamericana comparten el sentimiento de enojo y frustración y exigen la reapertura de la alberca. Afirman que no le están pidiendo ningún favor al alcalde Giovani Gutiérrez, sino que se trata de su trabajo como servidor público.

“La inversión ya está y es de lo que pagamos de impuestos, es dinero del pueblo, ¿cuál es el problema? Y si el problema es la reparación, pues que la reparen, y si el problema es político que hagan a un lado sus diferencias y no nos afecten. Es más, ahora en tiempos de campaña deberían utilizarla (a su favor), repárenla y échenla a andar. Lo que quieren son votos, ¿no?”, reclama Ana Rosalía Lira Reyes, otra de las usuarias estafadas.

El 6 de noviembre de 2017 el alcalde perredista Valentín Maldonado presidió la colocación de la primera piedra para la alberca que, según su discurso político, buscaba honrar a la clavadista olímpica Paola Espinosa, también brindar un espacio para la práctica de la natación y promover un estilo de vida saludable entre los habitantes de la zona “para tener una comunidad más activa y saludable”.

Un año después, en septiembre de 2018, la alberca fue inaugurada ante más de 300 habitantes de la comunidad. En la ceremonia estuvieron presentes los exjefes delegacionales Mauricio Toledo y Valentín Maldonado, Edgar Jiménez Santillán, quien encabezaba la delegación en ese momento, y el alcalde recién electo, Manuel Negrete; además, la propia Paola Espinosa y su esposo, el también medallista olímpico Iván García, quienes cortaron el listón.

Negrete, promesa incumplida. Foto: Octavio Gómez.

La promesa fue prestar servicio a más de 3 mil usuarios, así como a los niños de la Fundación Paola Espinosa que promueve el ejercicio, el combate a la obesidad, sobrepeso y el bullying infantil.

“Se está usando mi nombre para cosas positivas y para que se queden en mi país. Yo sí creo que (el deporte) puede salvar a la sociedad. (…) Me hace sentir muy orgullosa que esta alberca lleve mi nombre, significa rescatar lugares públicos. Me contaban que había gente haciendo cosas que no se deben en este espacio, me parece grandiosa la idea de que aprovechen este tipo de lugares para que se hagan cosas positivas como lo es una alberca”, comentó la doble medallista olímpica después de la inauguración.

El Jefe Delegacional, Edgar Jiménez Santillán inauguró la alberca semiolímpica “Paola Espinosa” en Villa Panamericana. pic.twitter.com/FboHOiW8ik — Alcaldía de Coyoacán (@Alcaldia_Coy) September 3, 2018

Otro engaño

A principios de 2022, la alcaldía anunció la reapertura de la alberca mediante carteles que pegaron en las paredes de la instalación. Los usuarios fueron convocados para explicarles que pagaran y aprovecharan los descuentos de hacerlo por adelantado. Los montos que dieron de entre 400 y mil 500 pesos superan lo que regularmente cobran en otras albercas de la misma demarcación: 115 pesos de inscripción, 206 de mensualidad y 30 por la expedición de la credencial.

Los pagos en efectivo se los entregaron a quienes se identificaron como personal de la administración de Giovani Gutiérrez. Hubo quienes realizaron transferencias bancarias a cuentas que no están seguros de quién son.

Alrededor de 200 personas pudieron tomar clases de natación durante cerca de tres semanas, después los encargados de la alberca informaron vía Facebook que “por motivos de mantenimiento en bombas y calderas lamentamos informar que la instalación permanecerá cerrada hasta nuevo aviso”. Desaparecieron con el dinero y nunca más contestaron llamadas ni mensajes de texto.

“Un día nosotros llegamos con nuestras toallas, jabón, traje de baño y simplemente ya no nos dejaron entrar porque ya no estaba funcionando, la acababan de cerrar. Sólo había un letrero. Le pedimos una explicación al policía (que vigila la entrada) y dijo que no sabía. Todo este tiempo hemos buscado una respuesta y nadie sabe nada.

“En 2018 la inauguración fue muy bonita, estuvo llena de faramalla política. Que quede claro que la remodelación fue una inversión muy fuerte para el beneficio de la población, de la cual no se está sacando provecho, no está siendo útil, y nadie nos da explicaciones. Nadie sabe nada, es puro hermetismo, no hay forma de poder encontrar la vía de comunicación y saber qué está pasando o qué podemos hacer. Nadie nos escucha”, reclama Lira Reyes.

Que abran o devuelvan el dinero

Cientos de usuarios han atiborrado de comentarios las publicaciones de la página de Facebook de la alberca exigiendo que les devuelvan el dinero. La mayoría pide que abran la alberca. La última publicación fue realizada el 19 de abril de 2022, hace casi dos años: “A toda la comunidad de la alberca Paola Espinosa, estamos trabajando para retornar lo antes posible. Favor de estar atentos a nuestras publicaciones, pronto estaremos de regreso”. El número de WhatsApp, 553891-7357, donde brindaban información ya también está fuera de servicio.

“Deberíamos juntarnos para ir a la alcaldía, poder saber qué pasó con todo el dinero de los que nos inscribimos y las mensualidades. No es posible, acabo de pasar por la alberca y me dijeron que está abandonada”, escribió Ivonne Valencia en la página de Facebook.

Otra usuaria publicó: “Vamos a organizarnos para levantar una denuncia por robo, estafa y abuso de confianza. Pagamos por un servicio que no recibimos y nadie informa nada”, y “Ya cancelaron hasta el teléfono que tenían de contacto. Exijo la devolución de mi dinero. ¡No pude nadar ni un solo día!”.

Tres usuarios más le dijeron al reportero: “En mi caso pagué lo de tres personas y hasta ahorita no he recuperado mi dinero. También pagué las mensualidad de esas tres personas”, “pagué inscripción y primera mensualidad, pero cuando fui ya estaba cerrada que por mantenimiento de la caldera y ya nunca más abrieron” y “pagué una inscripción y el mes que nunca pude usar, no me dieron comprobante de pago y jamás pude usar las instalaciones. Fui a pedir información sobre el reembolso y me dijeron que no sabían nada. Tiene como cuatro años y desde la primera ocasión realicé la inscripción, pagué laboratorios, comprobante médico y fotos en ambas ocasiones y en ninguna de las dos pude usar las instalaciones”.

Proceso solicitó una entrevista con Manuel Negrete a través de mensajes de texto y llamadas que nunca respondió. Asimismo, se buscó a Severiano Armando Peñaloza, quien fungió como director del deporte durante la administración del exseleccionado nacional de futbol, pero también ignoró las peticiones de entrevista.

Al alcalde Giovani Gutiérrez y a su subdirector de promoción deportiva, Marco Antonio Rojas Gutiérrez, se les buscó a través del jefe de comunicación social, Sergio Jiménez Mendoza. A pesar de la promesa de entrevista, hasta el cierre de esta publicación no hubo respuesta.

*Yussef Toriz Esteban está recién graduado de la Maestría de Periodismo y Comunicación Deportiva de la Universidad Amerike Campus CDMX. Parte de este trabajo lo realizó para la materia de Seminario de Investigación y Emprendimiento en el Deporte.