Iridia Salazar dice que no fue notificada sobre la denuncia contra un entrenador por abuso sexual

CIUDAD DE MÉXICO (proceso.com.mx).– A pesar de que existe una denuncia penal en contra del entrenador Ignacio Guanche por acoso y abuso sexual a una levantadora de pesas menor de edad, la directora del Instituto del Deporte y la Recreación del Estado de Querétaro (Indereq), Iridia Salazar, desacredita la versión de la madre de la víctima.

La denuncia fue presentada ante la Unidad Especializada en Delitos Sexuales y Violencia Familiar de la Fiscalía General del Estado de Querétaro el 23 de febrero último y quedó asentada en la carpeta de investigación número CI/QRO/6514/2024, misma que la servidora pública dice desconocer.

Proceso publicó el reportaje titulado “El entrenador cubano abusador sexual que Iridia Salazar protege”, en el que se dio a conocer que la deportista menor de edad declaró ante la Fiscalía que Guanche solía hacerle comentarios como: “¡Te creció el culo!”, “Ya tienes muy grande el culo y muy anchas las caderas”, hasta que a principios de enero de este año le introdujo los dedos entre sus glúteos.

Tras los hechos, la madre reportó lo ocurrido y pidió la intervención del Indereq, donde dos funcionarios la coaccionaron para no denunciar y le dijeron que, como no hubo testigos, no pasaría nada. Asimismo, la mujer pidió reunirse con Iridia Salazar, pero nunca la citaron.

En respuesta a la publicación, Iridia Salazar aceptó una entrevista en la que asegura que los señalamientos son “mentiras”, que no ha habido ninguna “denuncia formal” y, por lo tanto, no puede hacer nada al respecto.

A continuación, se presenta la transcripción completa de la entrevista con Iridia Salazar.

—¿Cómo se enteró de qué una deportista fue abusada dentro de las instalaciones del Indereq y qué hizo para protegerla?

—El 25 de enero fui enterada de un conflicto que había en el equipo de halterofilia por cuestiones del entrenador que se llama (Ignacio) Guanche, (…) afortunadamente, a partir de que yo llegué al cargo se creó un protocolo para prevenir y atender todas las sanciones de acoso y hostigamiento sexual, cosa que anteriormente con otras administraciones no había, y gracias a este protocolo hemos atendido puntualmente todas las quejas que hemos tenido referente a eso.

Entonces, de acuerdo al protocolo que estamos llevando, primero se necesita levantar una queja por parte de la afectada, cosa que en este caso no se llevó a cabo. A pesar de que nosotros como interesados constantemente tratamos de comunicarnos con la madre, sobre todo porque sabíamos que la niña, la presunta víctima, es menor de edad, pero no hubo respuesta.

—La madre de la deportista entregó un protocolo como único requisito que le pidieron para poder levantar la denuncia interna ¿Cómo se comunicaron con ella?

—Lo que se hace es levantar un dictamen de los hechos y posteriormente tiene que venir la víctima a presentar un protocolo con la persona consejera que hace la primera entrevista. Esa no se llevó a cabo, se le comentó a la madre y ella quedó muy formalmente de ir al día siguiente a presentarla, pero no fue así. Para darte fechas exactas, desde el 26 de enero hasta el 14 de marzo se trató de contactar a la madre para darle una debida atención, porque estamos a favor de las mujeres y tratamos de brindarle el apoyo y el respaldo total para este tipo de situaciones. El protocolo que creamos es muy eficaz, pero sí se tiene que llevar a cabo los pasos que son necesarios para que los presuntos culpables puedan ser castigados.

—La madre de la deportista asegura que buscó acercarse a usted para tener una reunión y nunca la recibió, ¿por qué se negó?

—Eso también es una mentira, nosotros tenemos abiertas las puertas del instituto y siempre estarán abiertas para ese tipo de situaciones. Queremos que todas las mujeres y las atletas se sientan respaldadas, siempre he sido muy reiterativa en ese aspecto y, de igual forma, quiero aprovechar la oportunidad que me das en la entrevista para, a través de ti, hacerle del conocimiento a la madre que tenemos las puertas abiertas en lo que se pueda apoyar y atender.

—Aunque diga que nunca se hizo la denuncia y, por lo tanto, está impedida de hacer algo contra el entrenador, ¿puede hacer algo, sobre todo el bullying que está viviendo la deportista cuando se presenta a entrenar?

—Nosotros estamos abiertos, como te comenté para atender a la madre y a la niña en todo lo que nosotros podamos. Tenemos una psicóloga encargada en eso, entonces en cualquier momento que requiera la atleta y la madre ser atendidos con todo gusto así será. No se cierran las puertas a nadie, al contrario, estamos con todas las disposiciones de ayudar.

—¿Por qué contrató al entrenador Guanche a pesar de las advertencias del presidente de la Federación Mexicana de Levantamiento de Pesas, Rosalío Alvarado, y de Juan Manuel Alegría, encargado de la Asociación Queretana de Levantamiento de Pesas de Querétaro?

—Eso es una total mentira, nunca se habló de ese tema.

—¿Ellos no se reunieron con usted para hablar sobre Guanche?

—No, ni tenemos ningún oficio por escrito que hayan metido referente a ese tema.

—¿Usted contrató al entrenador Ignacio Guanche porque es amigo de su esposo?

—Eso es una mentira, por supuesto.

—Aunque no exista una denuncia formal en el Indereq, sí hay una denuncia penal ante la Fiscalía, usted fue notificada de la misma y aun así el entrenador sigue acudiendo a las instalaciones y viajó con el equipo al macro regional en Nayarit.

—No tenemos ningún escrito por parte de la Fiscalía con las medidas de protección ni de ningún tipo. Sin embargo, quiero comentarte que en cualquier momento que nos llegue un documento estamos con total compromiso de acatar de manera inmediata las órdenes que nos dictan.

—¿La Fiscalía no les notificó?

—No

—Sobre las manifestaciones que hubo en su contra en la marcha feminista por el Día Internacional de la Mujer, donde con pancartas, publicaciones en redes sociales, le exigían justicia para las víctimas, ¿cuál es su opinión sobre el tema?

—No tengo opinión al respecto.

—Entonces ¿La mamá de la víctima miente? ¿Por qué expondría a su hija a esto?

—¿Dónde dije qué la mamá miente? Ella tiene las puertas abiertas y cuenta con todo el respaldo.

A pesar de su versión de los hechos, la madre de la víctima entregó a Proceso las capturas de pantalla de la conversación que tuvo con una persona de nombre Edgar, un empleado del Indereq que se comunicó con ella el 14 de marzo, casi tres meses después del incidente.

En los mensajes, este hombre le envió a la mamá de la denunciante el protocolo que debe llenar para darle seguimiento al “tema de su hija” y posteriormente quedaron en tener una cita, pero ya no volvió a contactarse.

De igual forma, Proceso buscó una entrevista con el gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri González, a través de su directora de comunicación social, Ginette Amieva Lavigne, pero hasta el cierre de esta publicación no habían aceptado.

Este no es el primer caso de denuncias de abuso sexual a deportistas adscritas al Indereq, pues Proceso ha recogido los testimonios de diferentes atletas que fueron agredidas sexualmente por el entrenador Andrés Guzmán, quien también por las altas cargas de entrenamiento le ocasionó una fractura de pelvis a un menor de edad.