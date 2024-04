Iridia Salazar fabrica delito y despide a entrenador mexicano que señaló a cubano abusador sexual

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Saúl González, quien hasta este lunes 15 fungió como el entrenador en jefe de levantamiento de pesas en el Instituto del Deporte y la Recreación del Estado de Querétaro (Indereq), fue despedido injustamente por la directora Iridia Salazar, en represalia por haber señalado a Ignacio Guanche, el cubano acusado penalmente de acoso y abuso sexual y quien continúa en su cargo protegido por la funcionaria.

El entrenador fue llamado a la oficina de Salazar con quien supuestamente tendría una reunión. Sin embargo, al llegar al lugar fue abordado por una persona que se identificó como abogado externo al Indereq, quien le dijo que estaba despedido porque existen múltiples denuncias en su contra por acoso sexual y enriquecimiento.

El abogado le pidió al entrenador González firmar una hoja con su finiquito, le informó que le darían una carta de recomendación y así terminarían bien ambas partes, pues las quejas en su contra no se harían públicas.

Saúl González se negó a firmar y leer los documentos, le expresó su enojo y argumentó que nunca fue notificado de las supuestas denuncias en su contra, ni tuvo una audiencia para defenderse, salió de la oficina y advirtió que buscaría el asesoramiento de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Querétaro.

“A raíz de la entrevista que les di (a Proceso) yo creo que agarraron represalias, se dedicaron a hacer acusaciones feas en mi contra y creo que el Indereq por lavarse las manos ante la situación quisieron dar carpetazo y me corrieron ayer.

“A mí nunca se me notificó que había denuncias o algún proceso en mi contra y el abogado ayer me dijo: ‘Bueno, te estoy notificando ahora’. Yo no lo voy a dejar así, es tiempo de pelear por mi reputación como profesional, y si tengo esas supuestas acusaciones, que me permitan defenderme o mínimo saber de qué me acusan”, explica González.

A través de una publicación en Facebook, algunos padres de familia de los halteristas que entrenan en las instalaciones del Parque Querétaro 2000 que opera el Indereq exigieron la reincorporación del entrenador González, así como la destitución de Iridia Salazar.

Algunos de los comentarios que fueron publicados son: “Es sumamente injusto y en pleno proceso de los (Juegos) Nacionales Conade, todos los padres de los atletas apoyamos al entrenador”, dice Suzanne de Mújica.

“Injusticia total, que le regresen a su coach a nuestros hijos, los niños no mienten y aprecian a Saúl (...) Basta de que Indereq solape acosadores sexuales y hagan puras injusticias”, comentó Ale Rod.

Y sobre el mismo tema, Teresa Rv publicó: “Estamos con el coach Saúl, exigimos le devuelvan su puesto, ya que él es íntegro y entregado a sus atletas. Exigimos la destitución de Iridia Salazar, cómplice del pedófilo y violador Ignacio Guanche Amador”.

“Una trinchera de guerra”

Proceso publicó la semana pasada el reportaje “El entrenador cubano abusador sexual que Iridia Salazar protege”, en el que se dio a conocer que una deportista menor de edad denunció a Ignacio Guanche por abuso sexual, pues a principios de enero de este año le introdujo los dedos entre sus glúteos.

Tras los hechos, el entrenador González concedió una entrevista a la reportera donde relató el mal ambiente que existe en las instalaciones deportivas del Indereq y las facilidades con las que se manejaba Guanche en el equipo.

“La verdad seré muy honesto: la situación aquí en el Indereq no es muy buena, entonces no sé qué repercusiones tendré, pero es lo más ético que puedo hacer. El gimnasio parece una trinchera de guerra, el señor Guanche llegó a dividir el equipo.

“Nosotros teníamos un equilibrio y ahora hay dos bandos donde los deportistas no se hablan, están los que apoyan a la niña y quienes lo defienden a él. Guanche no entrega ningún tipo de plan deportivo ni resultados, como no sabe usar la computadora, le contrataron una secretaria”, explicó González.

En el reportaje también se denuncia el favoritismo y protección que la medallista olímpica en Atenas 2004 le dispensa al entrenador Guanche por la amistad que tiene con su esposo, el taekwondista en retiro Gessler Viera, quien también es cubano.

Guanche también es protegido del jefe de metodólogos del Indereq, Manuel Copello y de Humberto Inguanzo, ambos cubanos. Éste último tiene gran injerencia en Iridia Salazar, pues fue su preparador físico y también es muy amigo de Gessler Viera.

Aunque vive en Guadalajara, Inguanzo está en la nómina del Indereq y funge como “asesor” de la servidora pública.

Hasta ahora el gobierno del panista Mauricio Kuri no se ha pronunciado por el caso de Ignacio Guanche. El gobernador nombró a Salazar en febrero de 2023 en sustitución de Edward Sánchez del Río, quien renunció al Indereq en medio de una ola de denuncias de varias mujeres por acoso y hostigamiento sexual.