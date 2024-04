AMA defiende decisión de permitir que nadadores chinos participaran en Tokio tras caso de dopaje

GINEBRA (AP) — La Agencia Mundial Antidopaje defendió su decisión de permitir que 23 nadadores chinos participaran en los Juegos Olímpicos de Tokio en el 2021 a pesar de que dieron positivo por un medicamento para el corazón prohibido, esto tras revisar el documental por televisión y los reportes de periódicos.

La AMA respondió a las preguntas en conferencia de prensa y reconoció que habría escepticismo sobre los detalles del caso después de que el domingo se transmitió un documental en la televisora ARD en Alemania.

En un comunicado previo, tras los reportes de periódicos, la AMA dijo que estaba de acuerdo con las autoridades chinas y determinó que las muestras de los nadadores estaban contaminadas.

Aceptaron que la contaminación ocurrió por los recipientes de especies en la cocina de un hotel en el que se hospedó el equipo chino.

Las autoridades chinas que ese encargaron del caso decidieron que no tenían culpabilidad y no les impusieron ninguna penalización tras realizarse la prueba en enero 2021 y la AMA aceptó las conclusiones. Enviar investigadores independientes no era una posibilidad en ese momento debido a la pandemia de COVID-19.

"No teníamos una forma creíble de desmentir la teoría de la contaminación", aceptó el fiscal de la AMA Ross Wenzel en una llamada en línea con reporteros el lunes y añadió que no hubo ninguna presión política para dejar de perseguir el caso.

Wenzel detalló lo sucedido entre enero y junio del 2021 para resolver el caso y que sucedió semanas antes de que iniciaran los Juegos Olímpicos de Tokio y debido a que los Juegos de Invierno de Beijing se acercaban en febrero 2022, uno de los proyectos personales del presidente Xi Jinping.

Los nadadores chinos ganaron tres oros en Tokio. Estados Unidos se quedó con la plata en dos de estas competencias y el Reino Unido fue segundo en la otra.

"Después de que la AMA revisara el documental, la agencia sigue defendiendo firmemente los resultados de la investigación científica y la decisión legal que concierne al caso", dijo la AMA en un comunicado el domingo por la noche. "Igualmente confiamos que el Departamento independiente de Inteligencia e Investigaciones de la AMA dio seguimiento a las acusaciones recibidas y que no fueron corroboradas con evidencia y por lo tanto no cumplieron con el umbral para abrir una investigación".

La AMA dijo que basándose en la evidencia e inteligencia científica disponible "que recopilaron, evaluaron y probaron expertos en farmacología de trimetazidina y expertos antidopaje", no hubo base alguna bajo los estatutos del código antidopaje mundial para impugnar los hallazgos de la agencia china.

La AMA añadió que World Aquatics aceptó la posición.

El portavoz del Ministerio del Exterior de China Wang Wenbin describió el lunes los reportes de prensa como "desinformación y una mala interpretación" y respaldó la decisión de la AMA.

Wang aseguró las autoridades antidopaje de China investigaron el incidente y encontraron que el positivo fue resultado de "una ingestión de comida contaminada de parte de los deportistas, sin conocimiento de que la comida estaba contaminada y los nadadores involucrados no fueron culpables o negligentes, lo cual no es una violación de dopaje".

Pero de acuerdo con las reglas antidopaje, tras dar positivo por TMZ en deportes olímpicos se requiere un periodo provisional de suspensión —que no recibieron los nadadores chinos.

En años recientes, China dio casi dos millones de dólares a la AMA, por encima de los pagos que se esperan de cada país al organismo.

En 2014, la estrella de natación china Sun Yang dio positivo por TMZ y fue suspendido tres meses. Las autoridades chinas y de natación mantuvieron ese caso en silencio en su momento y esto llevó a críticas de sus rivales cuando ganó el Campeonato Mundial al año siguiente. Sun posteriormente fue vetado por quebrantar las reglas de dopaje en un caso de alto perfil que la AMA si persiguió