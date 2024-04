Ana Campa acusa al Club León de olvidarse de ella tras sufrir una lesión

CIUDAD DE MÉXICO (apro).– Ana Campa, futbolista de León, compartió en sus redes sociales que la institución leonesa no la ha apoyado tras recibir un balonazo en el rostro durante un entrenamiento en septiembre de 2023 que afectó su visión.

Según relató la propia Ana Campa, un especialista de Texas, Estados Unidos, le dijo que no volverá a jugar.

“Lamentablemente mi club no me ha dado el apoyo esperado. No tuve atención de inmediato ni se preocuparon por atender mi pérdida de vista en las semanas posteriores. Por ello busqué por mi propia cuenta un especialista y terapias en México y Estados Unidos. Como soy mexioamericana y al no ser atendida en Léon, regresé a mi casa en Texas unas semanas para obtener algo de atención”, se lee en un fragmento de la publicación.

Campa mencionó que en marzo volvió a México para iniciar los trámites por incapacidad en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) como le dijo la directiva de León, pero el personal del club no se ha acercado a ella para apoyarla en el proceso ni para preguntarle cómo se encuentra.

“A más de siete meses de mi lesión estoy cansada y desesperada, no he tomado terapias ni he tenido la atención necesaria para rehabilitar mis ojos. Quiero regresar a mi casa con mi familia en Texas, pero parece que esto va para largo”, concluyó.

??Hola a todos, quiero compartirles el proceso que he pasado aquí en mi club, León, y porqué no me han visto en actividad con el equipo?? pic.twitter.com/uiv9MhFgZC — ??Ana Campa ?? (@ana_campa30) April 23, 2024

Tras darse a conocer esta información, el Club León compartió un comunicado en el que asegura que desde el primer momento fue atendida la lesión de la futbolista, primero por especialistas de instituciones privadas, y que se dio un seguimiento con el IMSS.

“Club León seguirá cumpliendo con sus obligaciones laborales, administrativas y médicas hasta recibir el dictamen oficial del IMSS”, concluye el comunicado del equipo. Hasta el momento, la jugadora no ha declarado nada más.