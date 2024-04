León ofrece llevar al IMSS a su jugadora lesionada Ana Campa

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Tras la presión mediática que ha tenido el club León por la denuncia de su jugadora Ana Campa, por la falta de apoyo tras una lesión que sufrió en el rostro la cual le impedirá recuperar la visión del ojo derecho y volver a jugar futbol profesional, la directiva esmeralda se acercó a la futbolista para llevarla a “una cita en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y con un especialista para tener una segunda opinión”.

Así lo informó la propia jugadora a través de tres videos publicados en su cuenta de X, donde además aprovechó para ejercer su derecho de réplica y asegurar que en los siete meses que lleva incapacitada, el León la abandonó y si no fuera porque el caso es público, seguiría sin recibir la atención adecuada para su lesión.

“Terminando la conferencia de prensa, se acercaron el doctor Villa, Rodrigo (Fernández, director deportivo), la doctora del femenil y el contador, para decirme que tengo cita en el IMSS mañana y que me quieren llevar con un especialista en la Ciudad de México. Estoy agradecida que se acercaron conmigo, pero estoy molesta y triste de que tengo que llegar a este punto para tener la atención adecuada desde que me lesioné.

“Han pasado siete meses de mi lesión y no he recibido el apoyo adecuado, y ya no me puedo seguir callando en este tema. Subí mi post en Instagram y nadie se comunicó conmigo. Ese día fui al entrenamiento y nadie se comunicó ni se acercó conmigo. Se terminó el entrenamiento y nadie se acercó, subimos a comer y no hubo respuesta hasta que llegué de entrenar”, dice en el video.

La lesión ocurrió en septiembre de 2023 durante un entrenamiento del equipo femenil, la jugadora viajó a Estados Unidos para buscar atención médica por su cuenta y recibió la noticia de que no podría volver a jugar futbol por la pérdida de visión que generó la lesión. Siete meses después compartió un comunicado y denunció la falta de apoyo institucional del León.

“Lamentablemente mi club no me ha dado el apoyo esperado. No tuve atención de inmediato ni se preocuparon por atender mi pérdida de vista en las semanas posteriores. Por ello busqué por mi propia cuenta un especialista y terapias en México y Estados Unidos. Como soy mexicoamericana y al no ser atendida en León, regresé a mi casa en Texas unas semanas para obtener algo de atención”, se lee en un fragmento de la publicación.

Tras darse a conocer esta información, el Club León compartió un comunicado de prensa en el que aseguró que desde el primer momento fue atendida la lesión de la futbolista, primero por especialistas de instituciones privadas, y luego un seguimiento con el IMSS.