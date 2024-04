Ana Guevara y Mariana Arceo: éstas son las conversaciones que revelan un trato preferencial (Video)

CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).– La pentatleta Mariana Arceo sostiene un “vínculo” con Ana Guevara, directora de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), gracias al cual la deportista tiene el poder de facilitar el pago de la nómina de los empleados de la Federación Mexicana de Pentatlón Moderno (FMPM), castigar y quitarles las becas a pentatletas y hasta hacer que despidana los metodólogos a conveniencia.

Proceso accedió al contenido de varias conversaciones que Arceo sostuvo con su entrenador Sergio Escalante, así como con Juan Manzo, presidente de la federación, donde queda en evidencia el tráfico de influencias en el que incurre la pentatleta. Todas ellas están en el messenger de Facebook. Gracias a su cercana relación con Ana Guevara, la deportista recibe un trato preferencial, pues es la única seleccionada nacional que cuenta con recursos económicos ilimitados para viajes a campamentos y competencias.

Un ejemplo de ello es la cantidad de dinero que ha recibió durante 2023 en comparación con cualquier otro seleccionado nacional de pentatlón. De acuerdo con el informe que la propia Conade hizo público sobre los montos de ayudas y subsidios recibidos ese año Mariana Arceo recibió en el primer trimestre una transferencia por 45 mil pesos que corresponde a su beca mensual, pero otras dos por 226 mil y 966 mil pesos.

Lo mismo ocurrió en el tercer trimestre cuando además de la beca fue beneficiada con transferencias por 354 mil y 294 mil pesos. En el segundo trimestre sólo recibió su beca, pero en el cuarto cobró otros 96 mil pesos, más del doble de la beca correspondiente a ese periodo para un total de 1.8 millones de pesos en 12 meses.

Uno de los temas en las conversaciones de Arceo y Escalante es el Mundial de Alejandría, Egipto, que se realizó del 23 de julio al 1 de agosto de 2022. Ahí durante una sesión de fotos de la Unión Internacional de Pentatlón Moderno (UIPM) Tamara Vega agredió a Mariana Arceo. El conflicto inició con un enfrentamiento verbal y luego la primera empujó a la segunda. La FMPM convocó a una Comisión de Honor y Justicia, instancia que supuestamente sería la responsable de determinar el castigo que recibiría. No obstante, en las conversaciones queda claro que Arceo le pidió a Guevara intervenir en una decisión que sólo compete al organismo deportivo.

Arceo le escribió a Sergio Escalante el 7 de agosto de 2022 que le exigiera a Juan Manzo que el castigo para Vega fuera de un año o si no “Ana le ayudaría”, refiriéndose a la directora de la Conade.

“Te dije eso que debías decir; pendejo, te dije un año, que les dijeras que un año. ¿Sergio, eres o te haces? (...) Qué coraje que no haces nada bien, adiós (…) Muy bien, veré qué sanción le ponen, y veré en qué termina, ¿ya le dijiste que si él (Manzo) no lo toma en serio Ana me ayudará a que se le sancione fuerte quitándole las becas y apoyos? ¿Por qué Isaac (Cortés, otro entrenador de la selección) dijo eso? Ese estúpido quiere ayudarla. No me empujó, sí me golpeó, ¿y qué propuestas de castigos hay?”.

Tamara Vega fue suspendida durante 90 días, tiempo en el que no pudo participar en competencias nacionales e internacionales. Juan Manzo informó de primera mano a Arceo para darle la buena noticia de que ya no tenía que preocuparse por ella. Para agradecerle, Mariana Arceo le garantizó al federativo que ella abogaría ante la Conade para que cumpliera con el pago de la nómina de todas las personas que él quisiera. También le ayudó a despedir a los metodólogos Pedro Martínez Balderas y Eufemio Zamudio, quienes no eran afines al presidente de la FMPM y, por lo tanto, unas semanas después fueron despedidos.

Zamudio también era entrenador de Tamara Vega. Hasta hoy ella es la única seleccionada nacional de pentatlón moderno que no cuenta con un entrenador cuyo salario sea cubierto por la Conade.

A continuación se transcribe la conversación que el 18 de agosto de 2022 tuvieron Mariana Arceo y Juan Manzo:

“Mariana: Hola; buenos días, ¿cómo te fue en la reunión (con Ana Guevara)?

Juan Manzo: Hola, yo creo que excelente. Me dice que no hay lana, pero que el lunes me avisa si se puede o no, que ya va a tronar a Pedro, que se va a pagar la nómina y que quiere que estés más en contacto con ella.

Mariana: Qué bueno que todo salió excelente, yo te apoyo para que salgan las nóminas.

Juan Manzo: Gracias

Mariana: ¿Te dio fecha para la nómina?

Juan Manzo: No, pero ya hablaron de la Conade avisando que ya se estaba desaforando (sic) eso, yo creo que también depende de cuánta lana autoricen.

Mariana: No te preocupes, igual tú dime cuántas personas quieres en nómina y nombres, yo te apoyo.

Juan Manzo: Pero el próximo año tenemos prioridad. Va.

Mariana: Okay, cuando lo pienses me dices.

Juan Manzo: Por cierto, quedamos de castigar 90 días a Tamara y con eso la dan de baja de todos los apoyos.

Mariana: Eso no me dijo (Ana Guevara), me dijo que seis meses.

Juan Manzo: Y pierde el nacional de triatlón y el biatlón técnico.

Mariana: Y sí, efectivamente le van a quitar los apoyos, que desde hace mucho lo iban a hacer, pero yo nunca quise afectarla, hasta que esto sucedió.

Juan Manzo: Así que ya no te preocupes por ella.

Mariana: Bueno, pues sí me gustaría que hablaras con Sergio porque tú sabes que él no tiene nada que ver en el tema y ella está manchando su imagen y lo está difamando, por favor.

Juan Manzo: Sólo hay que insistir en sacar a Pedro y a Eufemio, ya le quedó claro que están haciendo un desmadre apoyándola para que tú quedes mal.

Mariana: Ella lo sabe, sólo necesito que sí te acerques más a ella (a Ana Guevara). Yo te puedo ayudar con los acercamientos con su gente de primera mano y de su real de confianza.

Juan Manzo: Claro que sí, acuérdate que estamos trabajando juntos a futuro y que tienes que estar bien.

Mariana: Avísame cuando necesites un acercamiento, ya nada lo vean con Pedro, pondremos a mi amigo Ramsés (Román, metodólogo), impulsaré eso, con él puedes hacer mejor las cosas, pero bueno, por el momento cualquier trámite que quieras hacer dime y te echo la mano con otras personas que no sea Pedro”.

“Ya estoy cansado de tus negocios”

En diciembre del año pasado para el reportaje “La voy a matar, la voy a putear”, así amenaza Mariana Arceo a Tamara Vega, Proceso cuestionó a Juan Manzo sobre el poder que tiene Arceo en la toma de decisiones de la FMPM y de la funcionaria federal. Manzo fingió demencia y dijo que no sabe por qué la pentatleta tiene tanta injerencia con Ana Guevara como para que influir en que los seleccionados nacionales reciban o no los recursos públicos que por sus resultados merecen, según las Reglas de Operación de la Conade.

En los mensajes también queda de manifiesto lo que parece ser una relación de pareja que Arceo ha mantenido con Sergio Escalante, razón por la cual la deportista se ha empecinado en defender al entrenador que fue denunciado por Tamara Vega ante la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas de la Fiscalía General de la República por los probables delitos de trata y/o pederastia.

Arceo amenazó de muerte a Vega durante el Campeonato Mundial de Pentatlón Moderno que tuvo lugar en la Universidad de Bath, Gran Bretaña, en agosto de 2023, pues estaba enojada porque la mencionada denuncia derivó en que la UIPM vetara de los eventos internacionales a Sergio Escalante.

Por ese tipo de relación que Mariana Arceo ha sostenido con Escalante que rebasa los límites entre maestro y alumna, en una conversación que tuvieron el 10 de agosto de 2022 el propio entrenador le recrimina a Arceo el “vínculo” que sostiene con Ana Guevara y de que a él lo utiliza para “hacer negocios”.

“Porque te quiero mucho, eres lo más importante para mí, eres lo máximo para mí y te admiro mucho. Pero ya desde Ana me dolía y te sale muy bien, ya también estoy cansado de tus negocios, pero le das de lo lindo cada vez, así que no te hagas; y sí, veamos los negocios y tu preparación, y así ya no tendremos problemas con Ana y ojalá me deje trabajar (...) Sí, porque a tí te conviene, y está bien, ya te llegó lo de Ana, ¿qué crees que no me daba cuenta? Y por supuesto que tienes un vínculo. Me fui por tu bien, porque tú nunca le pondrás un alto a Ana”.

Comisiones, facturas, trampas…

Entre las conversaciones también existe una entre Sergio Escalante y Luis Cruz, un expentatleta y entrenador que actualmente radica en España y organiza campamentos de preparación. Esta persona ayuda a Arceo y Escalante a conseguir facturas o alterar los montos de las mismas además de venderles a un precio más alto los servicios durante los campamentos para que la deportista y el entrenador se queden con una ganancia de los recursos federales que la Conade le otorga a la pentatleta.

También presentamos completa la transcripción de los mensajes que se enviaron el 12 de octubre de 2022:

“Luis: Claro, a tus órdenes se arma, nada más me dicen que necesitas. ¿Planean hacer campamento en España? Podemos hacer la gestión por Madrid, aunque vayan a BCN (Barcelona) y sacar más.

Sergio: Eso sí, para ir haciendo la lista del material y te la mandaría el domingo.

Luis: Perfecto, para ir viendo qué es, y te digo que todas las movidas pueden ser por Madrid, si es que son por España. Aunque nada más vengan a tomarse fotos y luego se regresen, así se guarda más lana, podría ser una buena opción.

Sergio: ¿Pero habrá descuento para la banda?

Luis: Podemos facturar lo que sea, ya te la sabes, entonces antes de mandarles la invitación para acordar un precio para que tengan ganancia y ponerlo en la invitación.

Sergio: Pues manda la invitación a ver si pega.

Sergio: Hola, ya hablé con la patrona (Mariana Arceo) y dice que ni madres, que no quiere ir a España, qué mal.

Luis: Se podía sacar una buena feria, pero bueno ni hablar.

Sergio: Esperemos el próximo año”.

En las conversaciones también puede leerse que acordaron falsificar comprobantes para justificar los viáticos y cobrar una comisión.

“Luis: Qué onda mi Serch, ¿oye si salió algo de los tickets? Para darle su comisión a la que nos los imprimió.

Sergio: Apenas los metí el viernes, pero no pude meter todos porque tenían la misma descripción, pero mira se me ocurre que para el Mundial con más calma armemos varios y de ahí se pueda compensar porque en esta no saldrá mucho, casi sólo saldrá lo de tu contacto”.

Asimismo, a lo largo de la conversación el entrenador y la pentatleta hablan sobre los “negocios y transas” que los unen. Son recurrentes los reclamos de Escalante por la comisión que debe recibir a cambio de ayudar a Arceo.

“Mariana: Sergio, ganas 25, no ganaste más porque no has ido a arreglar lo del Code (el instituto del deporte del estado de Jalisco), has perdido cuatro meses haciendo desidia, si no te plantas como en la Conade las cosas no salen.

Sergio: Te recuerdo que para tu transa le entré con 469.

Mariana: Sí Sergio, sí tendrás tu dinero, también te recuerdo que ya te di los intereses de ese dinero, sólo quedaría darte tu comisión, es lo único que queda.

Sergio: Entonces contigo no se pueden hacer business”.