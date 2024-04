Mariana Arceo negó recibir trato preferencial de la Conade por su relación con Ana Guevara (Video)

CIUDAD DE MÉXICO (proceso.com.mx).- La pentatleta Mariana Arceo negó recibir un trato preferencial y más recursos económicos que sus compañeros de disciplina por parte de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) gracias a su relación cercana con la directora de este organismo, Ana Guevara.

“Quiero hacer este video (…) por respeto a todas y todos los deportistas que forman parte del alto rendimiento. Considero importante aclarar la situación (…) quiero que sepan que yo no recibo una beca de 45 mil pesos, que yo no recibo estímulos extras que no sean de mi competencia porque yo sí recibo apoyo para ir a los eventos únicamente para eso y que la beca que yo tengo es de acuerdo al tabulador por mi sexto lugar en el Campeonato del Mundo y lo considero importante por respeto a todas y todos”, dijo Arceo en un video publicado en su cuenta de Instagram.

La aclaración es en respuesta al reportaje “Ana Guevara y Mariana Arceo: éstas son las conversaciones que revelan un trato preferencial”, en el que se dio a conocer la información que la propia Conade hizo pública sobre los Montos por Ayudas y Subsidios a los deportistas mexicanos durante 2023.

Como bien lo publicó esta casa editorial, en el primer trimestre de ese año recibió 45 mil, lo cual significa que su beca mensual es de 15 mil pesos, pero además de ese dinero la dependencia gubernamental le entregó dos montos más, uno de 226 mil y otro de 966 mil pesos, además en el inicio del año cuando no hubo competencias.

Informe primer trimestre de 2023, montos pagados por la Conade por ayudas y subsidios

En el informe del tercer trimestre queda en evidencia que además de la beca fue beneficiada con transferencias por 354 mil y 294 mil pesos.

Informe correspondiente al tercer trimestre de 2023

En el segundo trimestre solo recibió su beca, pero en el cuarto cobró otros 96 mil pesos, es decir, más del doble de la beca correspondiente a ese periodo, para un total de 1.8 millones de pesos en 12 meses.

Informe correspondiente al cuarto trimestre de 2023.

Proceso también dio a conocer que la deportista y su entrenador Sergio Escalante malversan esos recursos públicos, pues contratan a personas que les ayudan a incrementar el costo de los servicios que contrata durante sus campamentos para entrenar en España y que les consiguen facturas. Para obtenerlas pagan “comisiones” y “moches” a quienes les ayudan.

Asimismo, Arceo le da comisiones a Escalante porque le ayuda a justificar los recursos federales.

Mariana Arceo es la única seleccionada nacional de pentatlón moderno que recibió casi dos millones de pesos en apoyos y que además tiene a tres entrenadores exclusivos para su preparación pagados por la Conade: Aldo del Toro, Ignacio Cruz y Francisco Gallardo. A Sergio Escalante ella le paga con los recursos federales que recibe, toda vez que él por un adeudo de comprobaciones está impedido.