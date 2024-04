Mónica Torres exige incluir a medallistas de deportes de exhibición en decreto de beca vitalicia

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La taekwondista Mónica Torres, medallista de bronce en los Juegos Olímpicos de Seúl 88 y Barcelona 92, dice que, debido a la exclusión que sufrieron los medallistas de exhibición en el decreto presidencial para recibir una beca vitalicia, exigen que el reglamento de la Ley de Cultura Física y Deporte sea modificado y se les incluya.

De lo contrario, dijo, interpondrán un juicio de amparo en contra de la Comisión del Deporte de la Cámara de Diputados.

El decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el lunes 1 de abril reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones del reglamento de dicha ley para el pago de las becas vitalicias que mensualmente reciben los 212 medallistas olímpicos y paralímpicos mexicanos.

No obstante, entre los cambios al reglamento se olvidaron de los deportes de exhibición; esta omisión debe ser resarcida o la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) estará impedida a cumplir con los pagos.

“Lo que está pasando con esta reforma y este ámbito legislativo es que estamos siendo objeto de una discriminación, quiero comentar en representación de mis compañeros que se nos está transgrediendo (...) lo que queremos es que nuestra solicitud entre al cuerpo de la ley y se modifique, y si no, nos vamos con un amparo.

“Esperamos no tener que llegar a eso, la verdad es que no quiero adelantarme, pero que quede claro que ni siquiera nos están llamando ‘medallistas’, en el transitorio que pusieron somos ‘los sin nombre’”, dice Torres.

En el decreto se agregó como un transitorio que las “personas deportistas” que gozan del reconocimiento económico vitalicio serán respetadas por la Conade, en ese apartado se estaría incluyendo temporalmente a los 46 medallistas, pero sin darles ningún tipo de certeza para el futuro.

Por su parte la Conade publicó el viernes último un comunicado sin fecha ni firma, donde garantiza el pago mensual para todos los deportistas, incluidos los de exhibición.

Sin embargo, al otorgar las becas vitalicias sin estar en el marco de la ley y por consecuencia no previstas en su presupuesto anual, la dependencia viola sus propias Reglas de Operación.

Asimismo, Mónica Torres y Enrique Torroella explican que el sentimiento de incertidumbre y discriminación lo comparten los 46 medallistas que ganaron en deportes de exhibición de los Juegos Olímpicos de México 68 (pelota vasca y frontenis), Seúl 88 y Barcelona 92 (taekwondo), quienes reciben montos mensuales de 6 mil 500, 5 mil 750 y 5 mil pesos.

Aseguran que su lucha por aparecer en la ley no es por dinero, sino que buscan un reconocimiento social que merecen por sus logros obtenidos representando a México.

“Yo percibo cinco mil pesos como medallista olímpico de bronce, no es despreciable, pero considero que tampoco es equivalente al esfuerzo y a la importancia que se tiene. Yo no tengo una casa, así que pago una renta de 11 mil pesos, con la beca me alcanza para pagar casi el 50% de mi renta, eso es todo.

“Como deportista olímpico que soy, me siento incomprendido, poco valorado, me siento olvidado y abandonado por mi país. Yo representé a México y ahora estamos en esta situación de incertidumbre y con el riesgo que nos quiten ese apoyo, es muy triste”, dice Torroella.