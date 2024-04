Concachampions: Fracaso de Tigres y otra goleada del América (Videos)

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Este 9 de abril se llevaron a cabo dos partidos de vuelta por los cuartos de final de la Concacaf Liga de Campeones: Tigres vs. Columbus Crew y América vs. New England Revolution. De los dos equipos mexicanos, sólo las Águilas consiguieron su pase a las semifinales.

El duelo del cuadro felino fue el primero en disputarse en la jornada de hoy. El partido de vuelta concluyó 1-1, por lo que el juego estaba abierto. André-Pierre Gignac abrió el marcador al minuto 2 tras presionar al arquero Patrick Schulte y obligarlo a cometer un error en la salida. El primer tiempo terminó 1-0.

¡André-Pierre Gignac abre el marcador del partido a los 3 minutos de juego! ? pic.twitter.com/fsJuED415L — Concacaf Champions Cup (@TheChampions) April 10, 2024

Pese a encontrarse por debajo en el marcador global y jugar como visitantes, los futbolistas de Columbus no dejaron de buscar el arco rival. Al minuto 58, Chuco Hernández le ganó la espalda a la defensa y mandó un centro raso que encontró destino en Diego Rossi, quien envió el esférico al fondo de la red para el 1-1.

El complemento culminó 1-1 (2-2 global), por lo que los tiempos extra fueron necesarios, sin embargo, en ellos tampoco se hicieron daño y los tiros desde los once pasos fueron inevitables. Ahí, los Tigres cayeron 3-4 y el Columbus Crew obtuvo su pase a las semifinales.

Max Arfsten seals the deal for Columbus Crew! uD83DuDE4C pic.twitter.com/AWnymjM2I7 — Concacaf Champions Cup (@TheChampions) April 10, 2024

Después, en el segundo partido de la noche, el América hizo valer su papel de favorito y goleó 5-2 a New England para dejar un marcador global de 9-2. Desde el primer tiempo los de Coapa sentenciaron cualquier esperanza del rival por remontar el marcador de ida (4-0), pues anotaron tres goles: Diego Valdés al minuto 21, Julián Quiñones a los 33 y Henry Martín a los 45+3.

¡Gol de Las Águilas! Diego Valdés abre el marcador del partido ? pic.twitter.com/2diQYeK08b — Concacaf Champions Cup (@TheChampions) April 10, 2024

¡Julián Quiñones anota el segundo para @ClubAmerica en el Azteca! uD83EuDD85 pic.twitter.com/10KSApetHI — Concacaf Champions Cup (@TheChampions) April 10, 2024

Para el segundo tiempo los jugadores azulcremas no dejaron de atacar y al minuto 57 Alejandro Zendejas se hizo presente en el marcador. Sin embargo, ocho minutos después Giacomo Vrioni descontó para los visitantes. Al minuto 76 Brian Rodríguez aumentó la ya holgada ventaja para el América. Al 90+2 Vrioni volvió a hacerse presente y marcó el último gol de la noche para el 5-2 definitivo.