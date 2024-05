Esther Mora será investida en el Salón de la Fama del Futbol Internacional

CIUDAD DE MÉXICO (apro).-Esther Mora, la primera futbolista mexicana que jugó en el extranjero de manera profesional en 1976 en Italia, será investida en el Salón de la Fama del Futbol Internacional en septiembre próximo. La exjugadora aseguró este reconocimiento es un cierre ideal para su carrera futbolística.

Mora acudió como conferencista al primer congreso de Leadership Woman Football: LWF Mexico 2024, que se realizó este martes 30 de abril en el Lunario del Auditorio Nacional de la Ciudad de México. El tema central del evento fue el crecimiento del futbol femenino nacional, por lo que diferentes personalidades del balompié estuvieron presentes.

Tras su participación en la conferencia “Origen de esta revolución llamada futbol femenil”, Mora recibió una ovación por parte del público porque se dio a conocer de manera oficial que será investida en el Salón de la Fama del Futbol Internacional.

“Es algo importante para cerrar otro capítulo más de mi vida deportiva. Es algo que no esperaba. Anteriormente estuve en otras ternas, pero el reconocimiento no llegó por la poca información que hay sobre mi historia. Esto me llena de satisfacción porque es un logro y para mí es algo importante quedar en la historia del futbol femenil”, comentó Mora.

En 1976 Esther Mora emigró al futbol italiano con el Alaska Lecce, tenía 18 años. Se convirtió en la primera jugadora mexicana que jugó en un equipo en el extranjero de manera profesional. En ese año 1976 marcó 36 goles, en 1977 lo hizo en 39 ocasiones y en 1979 anotó otros 37 tantos. También conquistó dos títulos de la Serie B (1977 y 1979) y en 1977 fue elegida como la mejor futbolista extranjera tras un partido entre la Selección Italiana y un combinado de jugadoras foráneas.

El periodista Enrique Ballesteros también asistió al congreso y habló del libro que escribió sobre Esther Mora. “Este libro que lleva por título ´Érase una niña que jugó futbol´, es un relato en primera persona. En él encontrarán su historia desde que nació, su paso en la Selección Mexicana, así como en Italia con el Alaska Gelati Lecce y culmina con su elección para el Salón de la Fama del Futbol Internacional. Consta de 14 capítulos y saldrá a la venta en Amazon el próximo 25 de mayo de manera física y digital”, dijo Ballesteros