“Fue un fracaso”: Piojo Herrera deja de ser entrenador de Xolos de Tijuana

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Xolos de Tijuana anunció la salida de Miguel “Piojo” Herrera del banquillo. El director técnico mexicano sólo sumó 14 unidades en el actual certamen, consiguiendo dos victorias, ocho empates y siete derrotas que colocaron a su equipo en antepenúltima posición de la tabla general.

“Club Tijuana Xoloitzcuintles de Caliente informa que, de común acuerdo, Miguel Herrera deja de ser director técnico de nuestro equipo. Agradecemos a Miguel y a su cuerpo técnico el trabajo y compromiso deseándoles el mayor de los éxitos sus futuros proyectos”, se lee en el comunicado de Xolos.

El "Piojo" estuvo como invitado en Caliente TV, en donde aprovechó para agradecer a la directiva fronteriza por la oportunidad de dirigir de nueva cuenta a este equipo:

"Agradecidísimo con Jorge Alberto, Toño Núñez que me dieron la posibilidad de trabajar con un grupo de chavos que bueno, desafortunadamente no nos fue bien, no fue un gran año, esta temporada fue un desastre, hay que decir las cosas como son, no tenerle miedo, fue un fracaso, no pudimos hacer bien las cosas y agradecido con Jorge".