Murió Paco Villa, comentarista de TUDN, tras lucha contra el cáncer

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Francisco Javier Villa Escobosa, mejor conocido como Paco Villa, falleció a la edad de 54 años tras luchar contra el cáncer. Así lo dio a conocer la empresa en un comunicado.

“Gracias por cada transmisión, gracias por todas tus marcaciones, pero sobre todo, gracias a ti por todas las emociones que nos transmitiste. Por tu amistad, tu cariño y tu pasión. Tú eres nuestra leyenda, te vamos a querer siempre. Descansa en paz”, se lee en el comunicado.

En abril de 2023, el comentarista deportivo compartió en sus redes sociales que mientras estaba realizando la cobertura del Mundial Catar 2022 le fue detectado cáncer, aunque no informó de qué tipo.

Gracias @Paco_Villa_ te vamos a extrañar siempre uD83EuDD0D



Descansa en paz uD83DuDD4A? pic.twitter.com/N5c5Ip6BxW — TUDN MEX (@TUDNMEX) May 1, 2024

"Les platico que estoy en tratamiento por un cáncer que me detectaron en Catar durante la Copa del Mundo. Voy en la décima ronda de quimioterapia y sintiéndome cada vez más fuerte. Estoy muy agradecido por tanto que he recibido en mi vida y esto también me ha traído muchos momentos muy bonitos", compartió.

Algunos de los eventos que cubrió fueron los Juegos Olímpicos, desde Sidney 2000 hasta Tokio 2020; Copas del Mundo, desde Francia 1998 hasta Qatar 2022; finales de Champions League del 2008 al 2016 con Televisa Deportes y del 2019 al 2021 para Univisión.