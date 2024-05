En el limbo si la entrenadora del clavadista Osmar Olvera irá a París 2024; Ana Guevara debe decidir

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- A 74 días del inicio de los Juegos Olímpicos de París 2024 el clavadista mexicano Osmar Olvera todavía no tiene la certeza de que su entrenadora, la china Ma Jin, lo acompañará en la justa veraniega, toda vez que por decisión de la directora de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), Ana Guevara, el deportista ha estado viajando solo desde inicios de 2023.

Durante una conferencia de prensa el clavadista de 19 años dijo que ha estado en pláticas con Guevara y que le dijo que hará todo lo posible porque su entrenadora asista, sin embargo, durante su preparación ha asistido a seis competencias internacionales del ciclo olímpico, incluido el Campeonato Mundial donde consiguió su pase a París, sin Ma Jin.

“He podido tener pláticas con Ana y me ha dado esa tranquilidad de que se hará todo lo posible para que ella (Ma Jin) esté a mi lado en la competencia más importante de mi vida y lo más seguro es que así sea.

“Es muy importante que Ma Jin me acompañe a los Juegos Olímpicos, ahorita no ha podido ser; no ha podido ir conmigo, pero ella siempre está presente, me manda videos, hablamos por llamada y me da indicaciones”, dijo Olvera.