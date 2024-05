Floyd Mayweather Jr. boxeará en México; esta es la fecha y sede de la pelea

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Este miércoles 15 de mayo se llevó a cabo la conferencia de presentación de la pelea de exhibición que Floyd Mayweather Jr. realizará en México el próximo 24 de agosto en la Arena Ciudad de México. En las próximas semanas se dará a conocer su rival.

Llamó la atención que, aunque se preveía que Mayweather Jr., conocido como “Money” estuviera en la conferencia, éste no asistió ni tampoco se explicó el motivo de su ausencia. La pelea lleva por nombre The One Night Only (Solo una noche), esto porque, aseguraron los organizadores, será la única ocasión en la que el expugilista, de 47 años, boxee en México.

Además de la función estelar, se mencionó que en la cartelera habrá otras peleas, tanto de la rama femenil como varonil, aunque tampoco se detalló si todas serán se exhibición. Se mencionó que es probable que uno de los enfrentamientos lo protagonice David Picasso, campeón juvenil de boxeo en los pesos pluma y super gallo.

A falta de anunciarse de manera oficial el rival de Mayweather Jr., también se espera que en las próximas dos semanas se den a conocer los precios de los boletos para la función. Lo que ya está confirmado es que TV Azteca y FOX Sports México transmitirán la pelea.

Palmarés de Mayweather Jr.: