Tribunal confirma orden a FGR para dar acceso a Santos a la carpeta sobre Irarragorri

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Un tribunal federal confirmó la orden para que la Fiscalía General de la República (FGR) dé acceso al club de futbol Santos Laguna a la carpeta de investigación que mantiene abierta contra Alejandro Irarragorri Gutiérrez, dueño del equipo, por defraudación fiscal de más de 17 millones de pesos.

El Primer Tribunal Colegiado en materia Penal en la Ciudad de México confirmó el amparo concedido al club de futbol por la juez Décimo de Distrito de Amparo en materia Penal, Ruby Celia Castellanos Barradas, contra la negativa de la Fiscalía de darle acceso a la carpeta de investigación.

Esto, al considerar que la FGR no argumentó adecuadamente por qué el club de futbol no puede acceder a la carpeta de investigación pese a que su información bancaria y financiera sí fue sujeta a revisión, sino que la fiscal del caso únicamente se limitó a expresar que la empresa deportiva no ha sido reconocida como imputada ni tiene calidad de víctima u ofendida.

“Si la juez de Distrito concedió el amparo por haberse activado uno de los supuestos que establece el artículo 218 del Código Nacional de Procedimientos Penales para que la quejosa pudiera acceder a la carpeta de investigación y preparar una debida defensa, en tanto se indagó sobre su información bancaria y financiera, la fiscal recurrente debió exponer argumentos tendentes a controvertir por qué no se surtía alguna de esas hipótesis que prevé la norma, a fin de que este tribunal estuviera en condiciones de emprender una revisión, pues si no opera la suplencia de la queja, como aquí sucede, que es de estricto derecho, esta labor de revisión no es libre, sino gobernada por la materia y medida de los agravios de la recurrente”, señalaron los magistrados en la resolución emitida en el recurso de revisión número 96/2024 presentado por la FGR.

El pasado seis de mayo Proceso informó que en esta investigación la Fiscalía Especial de Asuntos Relevantes de la Fiscalía de Control Competencial solicitó una audiencia para formular imputación contra Iraragorri y solicitar su vinculación a proceso por supuestamente no pagar el Impuesto Sobre la Renta (ISR) de salarios pagados a los jugadores del Santos Laguna de enero a julio de 2017.

La audiencia fue solicitada desde el dos de mayo ante el Centro de Justicia Penal Federal de Coahuila, con sede en Torreón.

La carpeta de investigación data del 31 de marzo de 2023 y derivó de una querella presentada por la Procuraduría Fiscal de la Federación (PFF) que afirma que Irarragorri cometió un fraude fiscal por 17 millones 69 mil 865 pesos.