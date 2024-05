América es finalista de la Liga MX tras vencer 1-0 a las Chivas en semifinales (Videos)

CIUDAD DE MÉXICO (proceso.com.mx).- El cuadro americanista se impuso 1-0 en el global al Rebaño Sagrado en las semifinales del torneo Clausura 2024. El zaguero Israel Reyes fue el anotador del único tanto en esta serie. El otro finalista saldrá del encuentro de Cruz Azul vs. Rayados.

Foto: Eduardo Miranda

El América recibió en el estadio Azteca a las Chivas por el juego de vuelta de las semifinales de vuelta del Clausura 2024. El encuentro de ida terminó 0-0, por lo que si se mantenía el empate el equipo americanista accedería a la final, pues terminó en primer lugar de la tabla general de la fase regular. El Guadalajara estaba en la obligación de ganar para ser finalista.

La afición del Rebaño Sagrado se hizo escuchar al corear el nombre de su equipo, aunque, los seguidores americanistas tampoco se quedaron callados e hicieron lo propio con su club. Pese a ser visitantes los rojiblancos no se intimidaron y propusieron un juego en donde buscaron desde un inicio el arco custodiado por Luis Malagón.

En el minuto 13 por poco y el grito de gol hace retumbar el Coloso de Santa Úrsula; tras un centro que Malagón intentó cortar, pero no alcanzó a recorrer el rebote le cayó a Roberto “Piojo” Alvarado, quien no dudó en conectar una volear de zurda, sin embargo su disparo no acabó en el fondo de la red gracias al travesaño.

Por su parte, ellos futbolistas del conjunto de Coapa intentaron concluir sus jugadas a través de un juego más vertical y por medio de centros, pero estos no supusieron un peligro para el cancerbero Raúl Rangel. El primer tiempo fue deslucido y sin alguna otra acción de peligro, concluyó 0-0.

Foto: Eduardo Miranda

Al minuto 53 las Chivas armaron contragolpe después de un tiro de esquina favor de los locales. Álvaro Fidalgo no logró contener el balón y el Piojo Alvarado condujo el esférico desde su propia área hasta la del América, sirvió para Fernando Beltrán, quien disparó desde los linderos del área, sin embargo, si tiro pasó a un lado del arco.

Seis minutos después fue el turno para el conjunto azulcrema. El América tuvo un tiro libre a favor en tres cuartos de cancha rival, Diego Valdés cobró, Igor Lichnovsky cabeceó para recentrar e Israel Reyes le ganó en el salto a Javier Chicharito” Hernández para anotar el 1-0; marcador con el que terminó esta semifinal.

El otro finalista saldrá de la semifinal de Cruz Azul vs. Rayados; el juego de ida terminó 1-0 a favor de los Cementeros y el encuentro de vuelta se disputará este domingo 19 de mayo en el estadio Ciudad de los Deportes a las 18:00 horas.