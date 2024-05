Detienen a Austin Maddox, exbeisbolista de Medias Rojas de Boston por explotación sexual de menores (Video)

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Austin Maddox, exlanzador de los Boston Red Sox en las Liga Mayores, fue arrestado en Jacksonville, Florida, en una operación encubierta contra depredadores infantiles, denominada “Operation Valiant Knights”. Maddox, de 33 años, está acusado de varios delitos graves relacionados con la explotación sexual de menores.

T.K. Waters, el Sheriff de Jacksonville, informó que Maddox fue detenido el 28 de abril último cuando llegó al lugar acordado para encontrarse con una menor de 14 años para participar en actividades sexuales, pero en lugar de hallar a la supuesta adolescente se encontró con un escuadrón de la policía.

De acuerdo al informe de arresto de la Oficina del Sheriff de Jacksonville, el exbeisbolista fue imputado por viajar para reunirse con una menor después de utilizar una computadora para engañarla vía internet, uso ilícito de un dispositivo de comunicación de dos vías y producir o promover material con contenido sexual infantil.

Shocking footage of police in Florida arresting former Boston Red Sox pitcher Austin Maddox, after he attempted to meet an underage girl. Police were able to arrest a total of 27 people as part of the sting.



The individuals believed they were communicating with children online,… pic.twitter.com/KeutxoPzmp