“El fin de semana está totalmente perdido”, dice “Checo” Pérez en el Gran Premio de Mónaco

MÓNACO (AP) — El mexicano Sergio “Checo” Pérez no logró pasar a la Q2 y gritó una grosería en la radio del equipo durante la clasificación en el Gran Premio de Mónaco. Su contrato termina la final de la temporada y Red Bull no ha confirmado si tendrá un asiento en el 2025.

“El fin de semana está totalmente perdido, un total desastre quedar fuera en la Q1”, reconoció “Checo” Pérez.

“Tuve tráfico en mi primera vuelta cuando marcando mi mejor tiempo y esa dos-tres décimas que perdí, me quedé a medio segundo del primer lugar entonces fueron cruciales para pasar a la Q2”, explicó el piloto en una entrevista posterior a la clasificación.

“Pudimos tener un mejor ritmo una mejor progresión hemos cambiado muchísimo el auto se una sesión a la otra y desafortunadamente no pudimos encontrar el ritmo que necesitábamos”, agregó.

Charles Leclerc saldrá desde la primera posición con Ferrari y puso fin al intento del campeón de la Fórmula 1, Max Verstappen, de romper el récord con su novena pole el sábado.

Verstappen, que comparte el récord con el fallecido Ayrton Senna, iniciará la carrera del domingo en el sexto lugar con Red Bull en la que es la pista más complicada de la serie para adelantar.

Leclerc confirmó su tercera pole en cuatro años en Mónaco, ciudad en la que creció desde un apartamento que tiene vista a la meta. Llegó a 24 poles en su carrera.

