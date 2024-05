Atlante: Un rey sin corona

CIUDAD DE MÉXICO (proceso.com.mx).-Los Potros de Hierro del Atlante festejaron su cumpleaños 108 consiguiendo su tercer título en la Liga de Expansión, la segunda categoría del futbol mexicano en la cual han estado desde hace una década cuando todavía se llamaba Liga de Ascenso, una palabra que los dueños del balón borraron de su diccionario en 2020.

De las ocho finales de Liga de Expansión que se han disputado durante estos cuatro años en los que el ascenso y descenso han estado abolidos, el club azulgrana, ese al que llaman “el equipo del pueblo”, ha jugado cinco. Nadie tiene más títulos que el Atlante. Es el rey de la categoría, un monarca sin corona que no puede subir al trono llamado Liga MX.

“El Atlante por su historia y lo que está haciendo en el presente y como marca es un equipo de la Primera División. Es un club que une generaciones: pasado, presente y apunta al futuro. Mi familia decidió ayudar a continuar con su gran historia”, dice Emilio Escalante Méndez, propietario del club desde 2020.

“A mí me toca a llegar a continuar con la gran historia que hay detrás. El Atlante es un equipo diferente, es el equipo del pueblo porque se identifica y abraza al pueblo. De ahí la importancia de contar con mexicanos en el plantel y regresar al estadio Azulgrana (en la Ciudad de México)”, añade.

Antes que dueño, Escalante es un fanático del Atlante. Su proyecto es claro, quiere que el equipo regrese a sus raíces ganadoras. No piensa en otra cosa desde que sacó al club de Cancún a dónde el empresario Alejandro Burillo lo llevó para que el gobierno priista del exgobernador Félix González Canto le pagara por ser el representante del estado de Quintana Roo en el balompié de México.

Rápidamente, el empresario materializó su primer sueño: regresó al equipo al estadio en la colonia de la Ciudad de los Deportes en la capital del país que lo vio nacer y donde su afición más leal lo esperó incondicionalmente. El siguiente objetivo es subir a la Liga MX, ya sea por méritos deportivos —que ha cumplido a cabalidad— o mediante la expansión de la liga, si es que así lo determina la asamblea de dueños de la Federación Mexicana de Futbol (FMF).

“Ganar el título en este 108 aniversario se consiguió gracias a toda la gente que forma parte de la estructura institucional: jardineros, utileros, futbolistas, administrativos y al apoyo de la afición, pero hay que tener los pies sobre la tierra. El siguiente paso de mi proyecto es estar en la Primera División. Es difícil tener todo en regla con la certificación, tener un proyecto para ser campeón y no poder acceder a la Liga MX. Desde un inicio sabíamos las reglas del juego y hay que ser pacientes y esperar”.

—¿Se le acabó la paciencia sobre el regreso del ascenso y descenso?—

—Aún no, pero ya toqué muchas veces la puerta para saber si va a regresar. En el Atlante estamos dispuestos a regresar como sea, ya sea por la vía deportiva o la económica, si se abren dos plazas en la Liga MX. Estamos listos para jugar y competir en la Primera División y continuar sumando títulos.

“La competencia del ascenso y descenso permite que el nivel futbolístico crezca, siempre va a ser así. Y eso traerá como consecuencia que en México haya mejor futbol”.

Ese estadio —que se llama Azulgrana cuando juega el Atlante y que cambia a sólo Azul cuando La Máquina Celeste de la Cruz Azul es local— ha sido la casa del equipo del pueblo en cinco periodos distintos: 1947-1957, 1983-1989, 1990-1996 y 2000-2002).

Ahí es donde conquistó dos títulos de liga (1946-47 y 1992-93), dos de Copa (1950-51 y 1951-52), un Campeón de Campeones (1951-52), también una corona de la Segunda División (1990-91) y un título de la Confederación de Futbol de la Asociación del Norte, Centroamérica y el Caribe (Concacaf), en 1983.

Para fungir como local en el estadio de la Ciudad de los Deportes la directiva azulgrana firmó en 2020 un convenio que ha renovado cada dos años con la familia Cosío, también propietaria del Frontón México y de los hoteles Las Brisas. Emilio Escalante prefiere no dar la cifra de cuánto le cuesta abrir sus puertas para que el Atlante juegue en ese césped sagrado, pero el número ronda los 60 mil pesos.

“El equipo tiene afición en todo el país, la mayoría se encuentra en la Ciudad de México, y el estadio Azulgrana forma parte fundamental de la historia del Atlante. Aunque en este semestre lo compartimos con Cruz Azul y el América Femenil tenemos claro que es nuestro y en él queremos continuar cuando lleguemos a la Primera División”, asegura Escalante con el celo de quien presta algo que ama.

En ese escenario el 12 de mayo último el Atlante conquistó esa etiqueta del máximo ganador de la Liga de Expansión. En su vitrina presumen los títulos de los torneos Apertura 2021 y 2022, y del Clausura 2024. Los Potros de Hierro primero se impusieron 4-1 a otro histórico del futbol mexicano, los Leones Negros de la U de G, a los que también ya les anda por regresar a lo más granado del futbol nacional.

Seis días después se enfrentaron al Cancún FC, el equipo benjamín de la Expansión MX, por el título del Campeón de Campeones. Los azulgranas llegaron con sed de venganza porque en la final del Apertura 2023 el club que tiene como mascota a una iguana los derrotó 3-0. Los atlantistas no tuvieron su revancha, pues tras empatar 1-1 en el tiempo regular los de Quintana Roo se impusieron 3-1 en la tanda de penaltis. Lo sintieron como un puyazo.

No ascender, un freno mental

Si en algo se parecen el Atlante y el Cancún FC no es sólo en que la casa de ambos ha sido una de las playas más bonitas de México donde se batalla para que la gente vaya al futbol, también en que ambas directivas han pugnado por fomentar planteles jóvenes.

En el caso del Atlante, insiste Escalante, se ha trabajado por tener una base sólida con proyección al futuro para cuando llegue la anhelada oportunidad de por fin ascender y por rodearse de personas que traigan los colores azul y grana bien tatuados en la piel.

Desde que compró el equipo pusieron manos a la obra para captar talento joven. Según Transfermarkt, sitio especializado en futbol, el conjunto atlantista tiene un promedio de edad de 25.7 años, lo que lo posiciona en el séptimo lugar de los 15 equipos de la Liga de Expansión.

El jugador de menor edad es el defensa Emiliano Espinoza con 19 años. El más longevo es el capitán y portero Humberto Hernández con 38. Su experiencia habla por sí misma: llegó al Atlante en 2020 con un título de Liga MX que ganó con el Pachuca y dos ligas de Ascenso MX con los Leones Negros. Con los Potros de Hierro ha ganado los tres campeonatos de Liga y el de Campeón de Campeones.

En el equipo sólo hay dos extranjeros, el argentino Nicolás Forasteiro y el brasileño Elbis Sousa Nascimento. El resto de los jugadores son mexicanos, el más famoso de ellos Christian “El Hobbit” Bermúdez, el mediocampista de 37 años, quien es el único en activo que ganó el último título de liga del Atlante en la Primera División, en el Apertura 2007 cuando se escabecharon a los Pumas de la UNAM.

“Parte del éxito del Atlante en la Liga de Expansión es que busca contar con una base de futbolistas mexicanos y es fiel a su historia en el sentido de que, aunque no estamos en la Primera División, luchamos por ganar campeonatos. No caemos en una zona de confort a pesar de los títulos conseguidos. Al contrario, queremos más. Y este torneo que ganamos es una muestra de ello, queremos que la Liga MX nos volteé a ver por lo conseguido a nivel deportivo”, recalca Maximiliano García, mediocampista mexicano de 24 años que fichó por el Atlante en 2021.

“Desde que yo llegué hace tres años, Emilio Escalante me hizo saber que era importante pelear y ganar los títulos, pues eso nos ayudaría a tener un buen nivel para cuando el ascenso regrese. No es casualidad que jugáramos cinco de ocho finales de liga y hayamos ganado tres. Escalante te habla desde dos perspectivas, como aficionado y como presidente. Con la primera te contagia su amor por el club y te ayuda a sentirte identificado. Y como dueño siempre vela por el bien de la institución, pero también por el de los jugadores. Nos ha hecho saber que si al equipo le va bien también nos irá bien individualmente. Las finales de la Liga de Expansión sirven para mostrar nuestro nivel y sabemos que, aunque el equipo no pudiera ascender por decisiones de la FMF, sí lo podríamos hacer de manera individual. Así se han ido algunos jugadores.

—¿Cómo se siente ganar una y otra vez y no obtener la recompensa deseada?—, se le pregunta al futbolista.

—No voy a mentir, a veces te frena mentalmente saber que sin importar el número de títulos que se consigan no se va a ascender. Es importante que el ascenso y descenso regresen porque fomentaría una exigencia más fuerte, tanto para los que estamos aquí como los de la Liga MX.

De los polvos de aquellos lodos cuando el Atlante se impuso a los Pumas 2-1 el 9 de diciembre de 2007, queda el recuerdo de los goles de Giancarlo Maldonado y Clemente Ovalle. Era el equipo del profe José Cruz el que venció a los felinos de Ricardo “El Tuca” Ferreti que entre sus huestes tenía a Darío Verón, Juan Francisco Palencia, Héctor Moreno, Rubens Sambueza y Leandro Augusto. No eran precisamente un flan.

El Atlante presumía al portero Federico Vilar, al Gaby Pereyra, a Andrés Carevic y un tanto perdido en la banca Daniel Alcántar, un lateral derecho más conocido por su apodo de “El Borita”. Él es el actual director técnico. Sólo él y “El Hobbit” Bermúdez siguen pintados de azulgrana.

“El Borita” se convirtió en entrenador en diciembre de 2023 en sustitución de Mario García, otro exatlantista que desde el banquillo les regaló tres títulos: dos ligas Apertura 2021 y Apertura 2022) y un Campeón de Campeones (en 2022).

“Cuando recibí el equipo no teníamos ni balones para entrenar. Hoy las cosas son diferentes. Incluso hemos obtenido ganancias por la venta de 12 jugadores a la Liga MX y uno a Europa. Entre ellos recuerdo a Juan Pablo Domínguez y Edson Partida que se fueron al Necaxa, Jonathan Sánchez a los Pumas, Jesús Venegas al Toluca, Francisco Reyes a Juárez FC y Juan Portales al Dundee de la Primera División de Escocia”, se enorgullece Escalante.

El empresario de 58 años —y propietario de Dequivamed, una firma de vacunas antirrábicas caninas y felinas que vende a los gobiernos estatales— compró al Atlante en 2020, pero tardó un año en liquidar un adeudo que los anteriores dueños Gabriel Solares, Greg Taylor y Manuel Velarde aún tenían con el Grupo Pegaso de Alejandro Burillo Azcárraga, quien a su vez se los vendió a él. Son los mismos que después se hicieron de los Gallos de Blancos de Querétaro, equipo que perdieron tras los hechos de violencia en el estadio Corregidora en marzo de 2022.

—¿Cuánto dinero ha gastado desde que tomó al equipo?

—No tengo los datos a la mano, pero en el último año fueron 50 millones de pesos, 25 millones por semestre. Por supuesto que el presupuesto mensual de dos millones de pesos nos ayuda también (es el dinero que la Liga MX le otorga a todos los equipos de la Liga de Expansión en compensación porque no hay ascenso). Además, he separado muy bien mi empresa del equipo, lo cual ayuda a tener buenas finanzas.

“Y hay que sumar la exportación de futbolistas. Quiero aclarar que si por el momento el Atlante no puede acceder a la Primera División sí buscaremos que nuestros jugadores lo hagan, que los partidos sean una vitrina para que se muestren. Eso nos beneficia en lo económico y en lo deportivo”.

Cuando el Atlante debutó en la Liga de Expansión sólo tenía tres patrocinadores, la casa de apuestas Betcris; la bebida hidratante Electrolit; y Perdura, una marca de adhesivos para pegar pisos. Hoy cuenta con 14 patrocinios. El empresario menciona que, aunque su equipo ya no pierde dinero, la abolición del ascenso impide que la marca Atlante genere mayores ganancias. Sale tablas, como se dice coloquialmente.

“No hemos exigido nada”

El 5 mayo en el programa radiofónico “AS en W”, de W Radio y W Deportes, el comentarista Jorge Sánchez aseguró que Juan Carlos Rodríguez, Comisionado de la FMF, tiene en sus manos una exigencia oficial por parte de los 15 clubes de la Liga de Expansión para que regrese el ascenso y descenso en 2025. De no cumplir con este reclamo los equipos irían a la FIFA para informar lo que ocurre.

El también narrador de futbol agregó que existe descontento entre los dueños por el proyecto de la fusión de la Liga de Expansión con la categoría Sub-23, la cual supuestamente comenzaría a partir de enero de este año.

En mayo de 2023, en una entrevista con Francisco Arredondo de la cadena de televisión TUDN, el presidente de la Liga MX, Mikel Arriola, presidente, detalló que dicha fusión tiene la intención de fomentar el desarrollo de jugadores de 20 a 23 años. A los 15 equipos de la Liga de Expansión se sumarían las 18 filiales de los clubes de la Primera División y estarían divididos en dos grupos.

Arriola también explicó que el equipo que ganara ese torneo, si estaba certificado y había otras cuatro instituciones certificadas, podría ascender a la Liga MX. Las filiales no tendrían ese derecho. Hasta el momento todo se quedó en palabras.

Escalante aclara que entre los dueños de la Liga de Expansión no han redactado ningún documento para exigir nada a Rodríguez y aunque la incertidumbre por el regreso del ascenso y descenso continúa al menos él está tranquilo.

“Se ha dicho mucho sobre la fusión con la categoría Sub-23, pero hasta el momento no hay nada por escrito ni las reglas están claras. Antes de pensar en que crezca la liga hay que ver qué equipos de la Liga de Expansión seguirán. Incluso los patrocinadores nos han dicho que para ellos no sería atractivo que se jugara este tipo de liga”.

Y Maximiliano García no se guarda nada: “La fusión no es necesaria porque el nivel no es el mismo y a nosotros nos afectaría en lugar de ayudarnos. No estoy de acuerdo con esa fusión. Lo que sería importante es que regresara la Copa MX, que los equipos de Expansión y la Liga MX se enfrenten entre sí porque eso sí ayuda a subir el nivel de competencia”.