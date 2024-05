¿Debió marcarse el penalti a favor del América? Esto dicen los analistas (Video)

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Este domingo 26 de mayo el América sumó su decimoquinto título de liga al ganar 2-1 en el global al Cruz Azul.

La serie se definió por un penalti dudoso de Rodolfo Rotondi sobre Israel Reyes.

Analistas de diferentes medios de comunicación coincidieron en que la pena máxima desde los once pasos fue un error de marcación del árbitro Marco Antonio Ortiz.

Reyes pisó el área rival y cuando buscaba encarar el arco protegido por Kevin Mier, Rotondi se le barrió.

Ortiz señaló penalti e incluso acudió al VAR para revisar la jugada, la cual terminó ratificando. Henry Martín fue el encargado de cobrar la falta y no erró. Fue el único gol que cayó en el juego de vuelta.

Personalidades como los exárbitros Marco Antonio Rodríguez y Felipe Ramos Rizo; los periodistas David Faitelson, José Ramón Fernández y Fernando Cevallos expresaron en redes sociales que para ellos no debió de haberse señalado penalti.

Por otro lado, también hubo quienes sí consideraron que estuvo bien marcada la falta y que el contacto de Rotondi sobre Reyes es indiscutible.

Por ejemplo, el exsilbante Francisco Chacón, el exfutbolista Ramón Raya y el narrador Rodolfo Landeros.

Creo que el ser Anti-americanista les tapa los ojos, existe penal, no es ni polémico, Rotondi se equivocó, llegó tarde a la jugada, nunca toca el balón y constituye un obstáculo para Reyes. Aquí la evidencia ?????? pic.twitter.com/nboOrEF3ag — Francisco Chacón ?? (@pacochaconmx) May 27, 2024

La toma más clara de una jugada con todos los elementos para marcarse penal. Rotondi se barre, no toca la pelota y hace contacto con Reyes interrumpiendo su carrera. Reyes podía saltarlo? Quizás si, pero no tiene porqué hacerlo. Pero no lo van a aceptar pic.twitter.com/1TsKgYMXZK — Ramón Raya M.?? (@RAMONRAYA23) May 27, 2024