Revelan los audios del VAR: Esto fue lo que se discutió sobre el penalti de América ante Cruz Azul

CIUDAD DE MÉXICO (apro) La Comisión de Árbitros dio a conocer los audios del VAR (asistencia al árbitro por video) y la conversación que se mantuvo con Marco Antonio Ortiz para la marcación del penalti a favor del América, esto durante el partido contra el Cruz Azul por la final del Clausura 2024.

Al minuto 70, Rodolfo Rotondi se barrió dentro de su área ante Israel Reyes y el silbante central marcó la pena máxima. Luego de la recomendación del VAR de una revisión en campo, el árbitro central ratificó su decisión inicial. Henry Martín fue el encargado de cobrar desde los once pasos y anotó el último gol del duelo de vuelta; el global fue de 2-1 a favor del América.

En el video que compartió la Comisión de Árbitros se explica que la jugada fue señalizada como falta debido a que Rotondi no tocó el balón y que, además, su cuerpo se convirtió en un obstáculo para su rival, lo que le impidió a Reyes continuar con su carrera. Concluye que el defensa celeste cometió una falta imprudente.

Sin embargo, pese a que el video busca transparentar el trabajo arbitral está generando más dudas, pues el VAR (asistente del árbitro asistente de video) dijo que no ve falta de Rodondi. Incluso consideró que Reyes arrastró el pie, provocando así el contacto con el zaguero cruzazulino, por lo tanto, no debió de marcarse como penalti.

La gente del VAR le pidió a Ortiz acudir al monitor para que “interpretara” la jugada, ya que no hubo consenso entre ellos. El árbitro lo hizo y no cambió la primera decisión. Al minuto 6:03 del video se escucha a Carlos Salcedo, jugador de Cruz Azul, decirle a Ortiz que no puede regalarles el penalti.