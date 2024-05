Memo Ochoa dice adiós al Salernitana

CIUDAD DE MÉXICO (apro).– Guillermo Ochoa anunció que ya no será más portero del Salernitana, club italiano que descendió a la Segunda División. De 38 partidos jugados en la Serie A, el conjunto de Salerno sólo consiguió dos victorias, por 11 empates y 25 victorias para sumar 17 puntos y quedar en último lugar de la clasificación.

“Hoy te hablo a ti, con tristeza, para decir adiós mientras me voy de este maravilloso club, ciudad y base de fans que me recibieron con los brazos abiertos durante mi última temporada. Mi experiencia con la Salernitana fue inolvidable, aunque corta fue intensa, llena de emociones y retos que me hicieron crecer como deportista y como persona. La pasión y el amor por el futbol que respiramos en esta ciudad me han tocado profundamente y siempre llevaré a Salerno en mi corazón”, escribió Ochoa.

El cancerbero mexicano también aprovechó para agradecer a sus entrenadores, así como al personal de la institución y los directivos que hicieron posible su llegada a ese club en diciembre de 2022. Defendiendo los colores del Salernitana, Ochoa recibió disputó un total de 41 partidos y recibió 77 goles.

En 2011, Ochoa pasó del América al Ajaccio para tener su primera aventura en Europa. Permaneció tres temporadas ahí y fue en la última cuando el cuadro francés perdió la categoría. Después de ese descalabro, el guardameta mexicano emigró a España para jugar con el Málaga, pero al no encontrar regularidad como titular tras dos temporadas fue al Granada en la campaña 2016-2017, misma en la que el equipo descendió.