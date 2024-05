David Faitelson asegura el Canelo Álvarez lo vetó de su pelea (Video)

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- David Faitelson, periodista de TUDN, confirmó que el pugilista Saúl “Canelo” Álvarez le negó la acreditación para las conferencias, la ceremonia de pesaje y la pelea en la que el mexicano se enfrentará a Jaime Munguía el próximo 4 de mayo en la T-Mobile Arena, en Las Vegas, Nevada.

Después de una conferencia de prensa se le cuestionó al Canelo Álvarez si dio la orden para que vetaran de la cobertura de su pelea a Faitelson. Sin embargo, él lo negó. “Para nada, la empresa es la que se encarga de eso, yo no me encargo de eso, estoy metido en lo mío, concentrado en lo que debo hacer. Si la empresa lo vetó sus motivos debe tener. Él es una persona que desacredita cada una de mis peleas entonces para qué lo quieren aquí, creo que la empresa tiene muchos motivos", contestó.

Canelo dice que el no vetó a David Faitelson, que fue la empresa (Canelo Promotions).



Pero cuando sigue declarando dice que Faitelson desacredita cada pelea de él, "Entonces para que lo que... quieren aquí"



Por poco se le sale el 'queremos'.pic.twitter.com/LaQeaZoWBQ — FutbolSapiens (@futbolsapiens) May 3, 2024

Por su parte, Faitelson explicó en entrevista para El Universal que fue este miércoles 2 de mayo cuando se enteró que no contaba con la acreditación para la cobertura de la pelea del Canelo Álvarez. El medio de comunicación cuestionó al periodista sobre si fue el boxeador quien dio la orden para que no autorizaran el permiso.

“¡Por dios, no nos hagamos! No digamos mentiras ni nos chupemos el dedo. Todos sabemos la situación. Lo único que lamento es que esto siente un precedente y que de ahora en adelante cualquier directivo, jugador, boxeador, lo que sea, de pronto dice: ‘Ah, no habla bien de mí, me critica... no lo dejo entrar’. Ese es el problema”, respondió.

EXCLUSIVA: David Faitelson nos revela detalles sobre el veto en su contra para la pelea del Canelo vs Munguía uD83DuDD25 https://t.co/tiotgpNchL pic.twitter.com/KLLbWyzJ2Z — El Universal (@El_Universal_Mx) May 3, 2024

Hasta el momento Televisa no ha brindado algún comunicado en donde informe qué solución tomará respecto a esta situación. Este viernes 3 de mayo, a través de sus redes sociales, Faitelson agradeció a TUDN por el apoyo brindado en los últimos días por el supuesto veto realizado por el Canelo.

“Quiero agradecer mucho a mi empresa Televisa, a TUDN, a todos sus ejecutivos y compañeros por el apoyo que me han brindado en las últimas horas. Han estado junto a mí en una situación muy delicada. Muy orgulloso de ser parte de esta familia”.