Julio César Chávez Jr. dice que su ingreso a clínicas de rehabilitación lo traumaron

CIUDAD DE MÉXICO (apro).– Julio César Chávez Jr. habló sobre la recuperación que ha tenido sobre su adicción a las drogas y el regreso al cuadrilátero, pues el próximo 20 de julio se pondrá los guantes para enfrentar a Darren Till, exluchador de la UFC.

“Estoy mejor que nunca, hace años que no estaba limpio completamente de todo y después de todo esto vinieron cosas buenas y hay que aprovecharlas ahorita porque fue un momento difícil, s he estado aquí en Estados Unidos en un programa donde tengo más facilidades y tengo las ganas de estar bien porque le he agarrado sabor otra vez a entrenar y a trabajar bien”, mencionó Chávez Jr. en entrevista para TUDN.

En enero de 2024, el boxeador fue detenido después de que una persona alertara a las autoridades porque creía que podría ser un peligro para él mismo y para las personas que estuvieran a su alrededor. Tras ser arrestado por agentes de la policía de Los Ángeles por posesión ilegal de armas, Julio César Chávez Jr. fue trasladado a la cárcel de Valley en Van Nuys, asimismo se informó que el arma que se encontró en poder del pugilista era una “pistola fantasma”, es decir, que es imposible de rastrear su procedencia.

“Yo ya venía mal desde hace tiempo, ya consumía pastillas para bajar de peso y se fue haciendo más grande y después vinieron los encerrones (en clínicas) en México, los cuales me causaron un trauma. Yo sé que mi papá siempre me quiso ayudar, pero no fue la manera, salía y tenía problemas con mi esposa por lo mismo de que otra vez volvía a consumir y se fue haciendo una bola más grande de problemas. Me llevó a tener paranoia, empecé a ver cosas que no son y terminé en la cárcel”, explicó.

Chávez Jr. también compartió que volverá al cuadrilátero el 20 de julio para medirse ante Darren Till, su combate formará parte de la cartelera de Jake Paul y Mike Tyson. El hijo del legendario Julio César Chávez hace casi 30 meses que no tiene una pelea oficial, la más reciente fue el diciembre del 2021 y ganó por decisión unánime ante David Zegarra.