Filtran fotos de uruguayos acusados de violación junto a Brian Rodríguez, jugador del América

CIUDAD DE MÉXICO (apro).– Carlos Jiménez, conductor del programa ‘C4 en Alerta’, filtró fotografías de dos sujetos que, junto a Brian Rodríguez, jugador del América, son acusados por una mujer por supuesta “violación agravada” y “aprovechamiento de confianza”.

La presunta víctima, una mujer de 26 años, señaló al uruguayo Rodríguez y a dos de sus compatriotas, Gera y Sebastián, de haberla violado en un departamento de la colonia Pedregal del Lago en la alcaldía Tlalpan de la Ciudad de México.

Según los detalles proporcionados por Jiménez, “en un principio, la víctima habría aceptado estar con el futbolista, sin embargo, éste habría permitido que ingresaran otros dos hombres, momento en que la víctima se habría negado”. De acuerdo al conductor la denuncia se hizo desde el pasado 10 de mayo, pero la Fiscalía General de Justicia (FGJ) de la Ciudad de México no había reportado nada y por el momento la investigación se encuentra detenida.

Brian Rodríguez recientemente se coronó campeón del futbol mexicano con el América en la final ante el Cruz Azul. Actualmente se encuentra en Uruguay, pues fue convocado con su selección para formar parte del plante que disputará la Copa América 2024.

Ante las acusaciones, el futbolista charrúa compartió una historia en su Instagram para desmentir las acusaciones. “Por medio del presente comunicado, quiero informar que los hechos que me involucran en México son totalmente falsos. quiero dejar en claro que jamás me involucraría en una acción como la que se menciona, la cual no está alineada con mis valores. mi abogado ya está trabajando en el tema para esclarecer la situación y proteger mis derechos”.