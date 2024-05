Checo Pérez termina en cuarto lugar en el Gran Premio de Miami

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- En una complicada carrera para Red Bull Racing, Sergio “Checo” Pérez culminó en el cuarto lugar en el Gran Premio de Miami.

El piloto mexicano originalmente terminó en la quita posición, pero debido a una penalización a Carlos Sainz subió un peldaño.

Por su parte el piloto de McLaren, Lando Norris, se convirtió en el gran ganador de la carrera. El británico celebró su primera victoria en la Fórmula 1.

Durante el Gran Premio, Norris aprovechó un coche de seguridad por un choque de Logan Sargeant que lo mandó al primer puesto en la vuelta 29. Max Verstappen se quedó con el segundo lugar, por delante del monegasco Charles Leclerc (Ferrari).

El mexicano Sergio Pérez acabó cuarto con una carrera complicada desde el inicio. Checo se vio afectado por la mala arrancada de Charles Leclerc quien sirvió de tapón por unas décimas de segundo, y después bloqueó al piloto de Red Bull en la curva uno.

La penalización para el español Carlos Sainz derivó de un incidente con Oscar Piastri en la curva 17. El piloto de Ferrari realizó una maniobra peligrosa y chocó ligeramente con el monoplaza de McLaren, lo que le costó cinco segundos de penalización.

Tras este resultado, los pilotos de Red Bull mantienen los primeros sitios en el Campeonato: Max en la cima con 136 puntos y Checo es sublíder con 103. Leclerc, sin embargo, se encuentra a tres unidades del mexicano.

Así, tras seis carreras Red Bull encabeza el Campeonato de Constructores, con 239 puntos, seguido de Ferrari, con 187 puntos, y McLaren, con 124.

El próximo Gran Premio será el de Emilia-Romagna a disputarse el 19 de mayo.

It was a complicated start, but we managed to get a top four despite the lack of pace because of the dirty air.

Congratulations to @LandoNorris on his first victory!

Time to focus on the European season, thank you all for your support.



Arrancada complicada de un inicio, pero con… pic.twitter.com/HPvz0Yzk0C — Sergio Pérez (@SChecoPerez) May 6, 2024