Andrés Guzmán, el entrenador de atletismo que fue declarado culpable por abuso de funciones

CIUDAD DE MÉXICO (apro).-El entrenador de atletismo Andrés Guzmán Bustos del Instituto del Deporte y la Recreación del Estado de Querétaro (Indereq), fue declarado culpable por “abuso de funciones” ante el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Querétaro, por lo cual se encuentra inhabilitado temporalmente para desempeñar cualquier puesto como entrenador en el servicio público. Esta es la primera resolución de al menos 10 denuncias contra el entrenador.

Pese a ser despedido del Indereq el 7 de marzo de 2023 y ser declarado culpable, Guzmán Bustos sigue a cargo del entrenamiento de al menos cinco niños que pertenecen a Talentos Deportivos, una iniciativa del estado de Querétaro para desarrollar deportistas de alto rendimiento. La directora del instituto, Iridia Salazar Blanco ha hecho caso omiso de las notificaciones oficiales y las denuncias de sus deportistas, pues el entrenador tiene las puertas abiertas de las instalaciones del Parque Querétaro 2000.

Ante la nula atención y la poca empatía de Iridia Salazar, la deportista Andrea Aguirre quien denunció al entrenador Andrés Guzmán Bustos en febrero de 2023 por violencia sexual, psicológica y emocional; además de tocamientos indebidos, pues Guzmán la atosigaba con las fantasías sexuales que tenía con ella, la deportista exige al gobernador de Querétaro Mauricio Kuri acciones inmediatas para que se cumpla la sentencia contra Guzmán, se le prohíba completamente el acceso al Indereq y pueda tener justicia.

“Decidí denunciar porque quiero ver justicia y me doy cuenta que aún así el proceso no se termina con el juicio, porque no pasa nada, sino que ahora me veo en la penosa necesidad de seguir buscando justicia por otros medios, también creo que es importante mencionar que se ha buscado apoyo a través de Iridia Salazar Blanco y las únicas respuestas que he obtenido han sido de negligencia o de que la situación no es lo suficiente relevante como para que ella tome cartas en el asunto y haga algo.

“Entonces me gustaría de la manera más atenta pedir el apoyo al gobernador de Querétaro Mauricio Kuri porque me parece que este es un tema que ya nos supera, que es un tema que habla de qué el sistema legal no puede cumplir con las sentencias y no nada más nos está dejando víctimas en el olvido y en riesgo”, dice la deportista.

En octubre de 2023, Proceso publicó una serie de reportajes denominados “Terror en Querétaro: el depredador sexual de niñas deportistas”, donde además del testimonio de Andrea Aguirre, se recabaron anonimamente los de un grupo de víctimas que fueron agredidas sexual, psicológica, emocional y físicamente por el entrenador Andrés Guzmán Bustos, quien también por las altas cargas de entrenamiento le ocasionó una fractura de pelvis a un menor de edad.

“Esta persona en teoría no debería de poder asistir a eventos deportivos y sigue asistiendo a competencias oficiales (...) yo no he notado que los organismos responsables de cumplir la condena se enfoquen en cumplirla y que realmente esta persona viva las consecuencias de sus acciones sino al contrario, me parece que lo encubren y lo protegen ignorando la responsabilidad que tienen conmigo, con las otras personas y las otras compañeras que también han denunciado.

“Me parece que el mensaje que él recibe es que puede seguir abusando, puede seguir maltratando, violentando, acosando, explotando y violando, sin obtener consecuencias porque las autoridades no han hecho nada. Como víctima sobreviviente me parece muy degradante que esta sea la respuesta de las autoridades no me siento tomado en cuenta, no me siento protegida, no me siento segura”, sentencia Andrea Aguirre.

Ante las denuncias, Iridia Salazar no proporcionó ningún tipo de ayuda a las víctimas ni el acompañamiento humano y legal, lo que ha provocado varias manifestaciones públicas y en redes sociales, una de ellas se realizó el 8 de marzo con motivo del Día Internacional de la Mujer, cuando integrantes de algunos contingentes protestaron con pancartas en contra de Iridia Salazar: “Indereq, manchado por el acoso y abuso sexual y por la incompetencia, omisión e ineptitud de su directora”.

En abril último, Proceso publicó el reportaje titulado “El entrenador cubano abusador sexual que Iridia Salazar protege”, en el que se dio a conocer que una deportista menor de edad denunció al entrenador de halterofilia Ignacio Guanche por abuso sexual, de igual forma, pese a que existe una denuncia penal, la directora del Indereq se empecina en defender y proteger al agresor.

Cabe destacar que el gobernador Mauricio Kuri nombró a Iridia Salazar para “poner orden”, ante la renuncia de Edward Sánchez del Río, el exdirector del Indereq quien también fue señalado por acoso sexual. “Que se vaya al fondo sobre el tema de las denuncias de acoso sexual porque nos tomamos muy en serio este tipo de acusaciones”, declaró el 20 de febrero cuando Salazar tomó el mando del deporte en Querétaro.