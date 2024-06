“Chucky” Lozano llora en su presentación con el San Diego FC

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Hirving “Chucky” Lozano fue presentado oficialmente como el primer jugador del San Diego FC, de la Major League Soccer (MLS). El futbolista mexicano firmó por cuatro temporadas que arrancarán a partir de enero de 2025.

Durante la conferencia el Chucky estalló en lágrimas al recordar algunos momentos importantes de su carrera, como su debut profesional con el Pachuca y agradeció la oportunidad de poder llegar a un equipo y armarlo desde cero.

"Es una oportunidad muy grande, empezar con un club desde cero y tratar de construirlo de la mejor manera. La gente que está alrededor del club tiene la mentalidad muy positiva y de crecer, y eso es lo importante para empezar", mencionó en conferencia de prensa.

El momento emotivo llegó cuando Lozano no pudo contener las lágrimas al agradecer todo el apoyo que ha tenido de Enrique Meza, técnico que lo debutó con Pachuca en 2014.

"Me ha dado muchos consejos, he tenido una relación súper bonita con el Profe Meza, para mí es como un padre en el futbol, siempre me ha seguido, trato de tener mucha comunicación con él. Desde Italia hemos tenido comunicaciones muy bonitas y todos los días me da consejos diferentes, le tengo mucho cariño y la verdad no tengo muchas palabras para él, siempre me apoyó desde el inicio y tengo muchas cosas bonitas de recuerdos sobre él", relató Lozano.

Por otra parte, Lozano compartió las palabras de que le dio el 'Ojitos' cuando lo debutó ante América en el Estadio Azteca: "Chamaco, tú no te preocupes, juega como vienes haciéndolo, olvídate del alrededor del estadio, y juega como sabes".

Hirving Lozano, de 28 años, debutó con los Tuzos del Pachuca en 2014, equipo con quien fue campeón del Clausura 2016 y la Liga de Campeones de la Concacaf en 2016-17. En 2017 emigró al futbol europeo donde consiguió el título de la Serie A italiana en la temporada 2022-2023 con el Nápoles, y dos con el PSV Eindhoven en la Eredivisie (liga neerlandesa) en 2017-2018 y 2023-2024.