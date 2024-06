Floyd Mayweather Jr. confirma que peleará contra John Gotti III en México

Floyd Mayweather Jr. vs. John Gotti III. Foto: Instagram: Floyd Mayweather Jr.

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Floyd Mayweather Jr., compartió una publicación en Instagram en donde dio a conocer que enfrentará a John Gotti III en su pelea de exhibición en la Ciudad de México el próximo 24 agosto, esto en la Arena Ciudad de México.

El pasado 15 de mayo se llevó a cabo la conferencia de presentación de la pelea de exhibición. El combate lleva por nombre The One Night Only (Sólo una noche), esto porque, aseguraron los organizadores, será la única ocasión en la que el expugilista, de 47 años, boxee en México.

Ésta será la segunda ocasión que Floyd Mayweather Jr. y John Gotti III se enfrenten como parte de un evento no oficial. En junio de 2023, el exboxeador y el peleador de artes marciales mixtas se enfrentaron en la FLA Live Arena de Sunrise, Florida, Estados Unidos. La contienda no concluyó los 10 rounds programados, pues en el sexto asalto el réferi Kenny Bayless detuvo la pelea por exceso de insultos entre ambos peleadores.

La detención de imprevisto generó molestia en Gotti III, quien continuó peleando pese a que el réferi intentó detenerlo. Su reacción generó una trifulca en el ring luego de que las esquinas de ambos bandos, policías y hasta guardaespaldas de Mayweather intervinieran en el caos.

Además de la función estelar, se mencionó que en la cartelera habrá otras peleas, tanto de la rama femenil como varonil, aunque tampoco se detalló si todas serán se exhibición. Se mencionó que es probable que uno de los enfrentamientos lo protagonice David Picasso, campeón juvenil de boxeo en los pesos pluma y super gallo. TV Azteca y FOX Sports México transmitirán la pelea.