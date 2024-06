David Benavidez vence por decisión unánime a Olkesandr Gvozdyk

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- David Benavidez consiguió el título interino semipesado del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) al derrotar por decisión unánime al ucraniano Olkesandr Gvozdyk con tarjetas de 116-112, 117-111 y 119-109, resultado que le sirvió para alargar su invicto con 29 triunfos.

El estadunidense, con ascendencia mexicana, dominó la contienda desde el primer asalto, mientras que Gvozdyk se notó mucho más lento, con poca idea al atacar, pues no pasaba del jab y recto, mientras que Benavides soltaba ganchos, rectos y fintaba algo que se vio reflejado en las tarjetas de los jueces para llevarse la victoria.

El boxeador ha sido constante con sus comentarios intentando provocar a Saúl Álvarez y enfrentarlo en los supermedianos, pero el tapatío ha dejado claro que no lo tiene en planes. “El Canelo" lo ha rechazado en varias ocasiones, y ha declarado que sólo lo hará si le ofrecen una suma de 200 millones de dólares.

"Lo siguiente es que queremos bajar de nuevo a 168 libras para pelear con Canelo, no lo olvido y lo quiero retar una vez más, así que ya veremos. No lo dejaré escapar. Quiero pelear en las dos divisiones, también (175 libras) contra el ganador de Beterbiev vs. Bivol", mencionó Benavidez tras su victoria

Con la victoria, David Benavidez mantiene su invicto con una marca de 29-0. Mientras que Oleksandr Gvozdyk cayó por segunda vez en su carrera, manteniéndose con 20-2 ahora.