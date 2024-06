Unai Simón, portero de España, recrimina a Mbappé por hablar de política

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El portero internacional español Unai Simón afirmó que los futbolistas “de lo único que deberían hablar es de temas deportivos”, esto tras ser cuestionado por las declaraciones de Kylian Mbappé, quien mostró rechazo durante una rueda de prensa a los extremos en política y pidió a la juventud francesa acudir a las urnas para votar.

Durante una rueda de prensa, el arquero español habló de diferentes temas, del partido en que España derrotó 3-0 a Croacia, así como del encuentro ante Italia, a quien enfrentarán el próximo jueves 20 de junio y le preguntaron su opinión sobre lo declarado por el futbolista Mbappé.

"Kylian es un jugador que tiene mucha repercusión en el mundo. Los futbolistas tenemos muchas veces la tendencia a opinar demasiado de ciertos temas, y no sé si deberíamos de opinar o no. Yo me dedico al futbol, soy profesional del balón y de lo único que quiero hablar es de temas deportivos y los políticos dejarlos a otras personas", manifestó.

¿Qué dijo Kylian Mbappé?

"Espero estar orgulloso de llevar esta camiseta el 7 de julio", dijo en referencia a la fecha prevista de la segunda vuelta de las elecciones legislativas. La primera vuelta se celebrará el 30 de junio y las encuestas apuntan a una posible victoria de la formación de extrema derecha Reagrupación Nacional.

"Espero que mi voz llegue a la mayor gente posible. Necesitamos identificarnos con este país, identificarnos con nuestros valores, que son los valores de tolerancia, de diversidad, de respeto. Confío en los franceses. Cada opción cuenta. Espero que tomemos la decisión correcta y que estemos orgullosos de llevar esta camiseta el 7 de julio", señaló.

La Federación de Fútbol de Francia publicó el sábado un comunicado en el que apelaba a la neutralidad de la selección, pero tanto Mbappé como su compañero Marcus Thuram se han posicionado de lleno en el debate político. Thuram pedía el sábado "luchar para que Reagrupación Nacional no pase" a la segunda vuelta.