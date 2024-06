Niclas Füllkrug, futbolista alemán, fractura la mano de un aficionado con un balonazo

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Previo al encuentro inaugural de la Eurocopa 2024 entre Alemania vs. Escocia, durante la sesión de calentamiento, Kai Flathmann, un aficionado a la selección teutona, recibió un balonazo que terminó por fracturarle su mano izquierda.

Flathmann, de 43 años, se encontraba sentado en la primera fila, junto a una portería del Allianz Arena, cuando el conjunto nacional alemán inició su calentamiento. En un momento de la sesión uno de los disparos de los disparos del delantero Niclas Füllkrug pegó directamente en la mano izquierda del aficionado.

Tras el golpe, el aficionado fue llevador por los servicios médicos a un hospital y ahí lo diagnosticaron que tuvo una fractura debido a la fuerza del disparo del atacante. Flathmann ya no regresó al partido y se perdió la goleada de Alemania 5-1 a Escocia, encuentro en donde Füllkrug anotó un gol.

Cuando el delantero que milita en el Borussia Dortmund se enteró de lo sucedido contactó al aficionado para obsequiarle una playera de la selección firmada por él, según informó el diario alemán Bild. Flathmann aseguró que estará presente en primera fila en el próximo encuentro de Alemania, cuando enfrente a Hungría este miércoles 19 de junio a las 10:00 horas.

Niclas Füllkrug inadvertently shot a German football fan into the hospital before the opening match against Scotland. Kai Flathmann from Bremerhaven had been sitting in the front row on the side behind the German goal during warm-ups, when a shot from Füllkrug hit him on his left… pic.twitter.com/wL0TZvOsGS