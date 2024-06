Ryan García, boxeador mexicoamericano, es suspendido un año por consumo de ostarine

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- E pugilista mexicano Ryan García ha sido suspendido un año tras llegar a un acuerdo con la Comisión Atlética del Estado de Nueva York. En mayo pasado, la prueba B del boxeador dio positivo por consumir una sustancia prohibida llamada ostarine, la cual sirve para aumentar y conservar la masa muscular.

La prueba A de García, quien derribó a Devin Haney tres veces en Nueva York para ganar por decisión unánime el 20 de abril, había dado positivo por ostarine el 1 de mayo. Y con este nuevo resultado, la suspensión es retroactiva a su victoria por decisión sobre Haney, la cual fue anulada a un no-contest (sin decisión).

El púgil mexicoamericano, de 25 años de edad, también perdió su bolsa, dijo la comisión. La cantidad revelada a la cual renunciará fue de 1.2 millones de dólares, dijeron fuentes de ESPN. Aunque sus ganancias garantizadas fueron por varios millones más. La comisión dijo que también multó a Ryan García con 10 mil dólares.

"Quiero agradecer a la comisión y a los fanáticos que me apoyaron durante todo este proceso", dijo Haney a ESPN. "Los hechos son los hechos y no estaba en igualdad de condiciones. Feliz de haber podido recibir justicia por lo que pasó. Todo es parte de mi historia y sólo me hará mejor. Espero disfrutar este tiempo con mi familia y amigos y ver qué sigue”, agregó.

Ryan García será reintegrado hasta el 20 de abril de 2025, siempre y cuando presente un análisis de orina que no arroje la presencia de sustancias prohibidas, dijo la comisión. El acuerdo con la comisión para aceptar el castigo significa que evitará la audiencia.

La ostarine es un modulador selectivo del receptor de andrógenos (SARM) que se adhiere a las proteínas del cuerpo y les indica eficazmente a los músculos que crezcan. Se utiliza para mejorar el rendimiento ayudando a los atletas a desarrollar masa muscular y mejorar su tasa de pérdida de grasa y también para aumentar la capacidad de resistencia y recuperación.

Está en la lista de sustancias prohibidas de la Agencia Mundial Antidopaje desde el 2008 y en el 2022 fue catalogado como agente anabólico por la WADA.