Artesanas indígenas de Puebla realizan bordado en la playera de la Selección Mexicana

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Un grupo de artesanas indígenas de la Sierra Norte de Puebla intervino playeras de la Selección Mexicana de futbol, en ellas bordaron figuras geométricas utilizando coloridos hilos reciclados. El trabajo incluye más de cien metros de bordado artesanal.

Someone Somewhere, empresa mexicana que nació en 2011, y Adidas se unieron para lanzar una colaboración especial: Una versión alternativa de la playera de la selección nacional, bordada a mano por artesanas indígenas. El objetivo es contribuir significativamente al bienestar de estas artesanas, mostrando sus habilidades y tradiciones excepcionales al mundo. La colaboración también fue impulsada por la participación de la Selección Mexicana en la Copa América, pues la marca alemana es la que viste al cuadro nacional.

De acuerdo a la empresa mexicana, la colección celebra el patrimonio cultural mexicano y busca honrar el extraordinario trabajo de las artesanas mexicanas. Destaca especialmente las técnicas de bordado de estas artesanas, quienes generalmente aprenden su oficio de sus madres o abuelas.

“Cada camiseta tiene más de 11 horas de trabajo de bordado a mano, representando simbólicamente a los 11 jugadores que representarán con orgullo a México en la Copa América. Las camisetas de edición limitada son una mezcla única de artesanía tradicional y diseño moderno”, señaló Antonio Nuño, cofundador y CEO de Someone Somewhere, en entrevista para Wired.

Nuño también comentó que Someone Somewhere y Adidas lanzarán dos diseños diferentes de playera, la de local y visitante y que cada una contará con cien metros de bordado artesanal realizado por mujeres de la Sierra Norte de Puebla. Además, a través de un código QR, se podrá conocer a la artesana involucrada e incluso enviarle un mensaje directo de agradecimiento. Aún no se conoce cuánto valdrá la playera.