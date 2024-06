Julio César Chávez asegura que Shocker tiene altas probabilidades de recaer en las adicciones

CIUDAD DE MÉXICO (apor).- En abril pasado, el exluchador mexicano José Jairzinho Soria Reina, mejor conocido como Shocker, fue ingresado a la clínica de rehabilitación de Julio César Chávez tras presentar problemas de adicciones. Sin embargo, el exboxeador dio a conocer que existen altas probabilidades de que Shocker recaiga una vez que salga del lugar.

“Las probabilidades de recaer de Shocker son muy altas, depende del ambiente al que vaya a ir cuando salga de la clínica. Si va a ir con la misma gente, pues va a recaer, la neta. Shocker no es de una, es de atascado, como todo adicto. O sea, es como yo, si tomo una cerveza rápidamente me voy a ir por la cocaína, que era lo que yo usaba y ya no voy a parar, me pierdo”, mencionó Julio César Chávez en entrevista con Víctor Reséndez, también conocido como Latin Lover.

Para que Shocker pudiera llegar a la “Clínica Bajo el Sol”, sitio especializado en rehabilitar y brindar terapia a las personas que tienen alguna adicción a las drogas y/o al alcohol, Latin Lover le hizo creer que lo necesitaba en una firma de autógrafos en Culiacán, a cambio de 15 mil pesos. El exluchador accedió, pero jamás se imaginó que sería internado en la clínica de Julio César Chávez.