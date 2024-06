“Piojo” Herrera dijo que dueño de Xolos quitó dinero a jugadores para pagar multa de la porcentual

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Miguel “Piojo” Herrera, exdirector técnico de los Xolos de Tijuana, asistió como invitado al pódcast de Ricardo La Volpe. Durante la charla reveló que Jorgealberto Hank, dueño del equipo fronterizo, dijo a sus jugadores que les quitaría dinero de su sueldo para pagar la multa por la tabla del cociente

En un momento de la charla entre ambos directores técnicos, el Piojo aseguró que es importante que vuelva el ascenso y descenso, de lo contrario los futbolistas de Primera División se sienten cómodos al no enfrentarse a la realidad de la lucha por mantenerse en su categoría.

El extimonel recordó que Jorgealberto Hank, hijo del político Jorge Hank Rhon, les dijo a los futbolistas que les descontaría de su sueldo tras haber quedado en el último lugar de la tabla porcentual en el Torneo Clausura 2024.

Cabe señalar que los equipos que terminan en los últimos tres lugares de cada certamen, deben pagar una multa económica. El decimosexto lugar paga 33 millones de pesos, el decimoséptimo 47 y el decimoctavo 80. A Xolos le correspondió la máxima cantidad.

Miguel Herrera estuvo en el podcast de Ricardo La Volpe y contó algunas cosas de su paso por Xolos.



Aquí, mencionó que Jorgealberto Hank le dijo al plantel que el dinero de la multa se lo iba a descontar a los jugadores. 1/3 pic.twitter.com/3yMp6Ohfcp — Ernesto Barraza (@LuisE189) June 24, 2024

Sobre el mismo tema comentó que los jugadores ignoraban cómo se encontraba el equipo en la tabla porcentual. “Cuando de repente perdemos uno de los partidos les dije a los muchachos que tocamos fondo. Yo creo que el 99% del plantel no tenia ni idea de que el equipo era último lugar de la porcentual. No sabían porque no tenían presión”.

También, contó que en la recta final del torneo NINGÚN jugador del plantel de Xolos tenía idea que el equipo había terminado último de la porcentual.



2/3 pic.twitter.com/mnZcQmpOsF — Ernesto Barraza (@LuisE189) June 24, 2024

Jornada 14, Xolos pierde contra Necaxa 3-2, luego de irlo ganando en el minuto 85.



Herrera cuenta que, en el vestidor, a ningún jugador le interesó haber perdido ese partido.



Tres anécdotas que dejan ver el estado de Xolos el último torneo. Un desastre en todos lados.



3/3 pic.twitter.com/mA1vdtXHHJ — Ernesto Barraza (@LuisE189) June 24, 2024

El 1 mayo de este año, el Piojo dejó de ser timonel de los Xolos. Tijuana no califica a la liguilla de la Liga MX desde el torneo Clausura 2019, campaña en la que terminó la octavo posición con 28 puntos. En los curatos de final fue eliminado por el Club León con un global de 5-2. En el Clausura 2024, el conjunto tijuanense concluyó en la decimosexta posición de la tabla general.