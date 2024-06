Hemos estado trabajando muy duro": Checo Pérez habla de su mala racha

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- A pesar de que el piloto mexicano de Red Bull, Sergio “Checo” Pérez, renovó contrato con la escudería austríaca hasta el 2026, el tapatío no se encuentra en su mejor momento, pues no ha sumado resultados favorables desde el Gran Premio de Miami cuando terminó en cuarto lugar.

Los malos resultados han provocado que Pérez ocupe el quinto lugar en el Campeonato de Pilotos con 111 puntos. El primer puesto es para su compañero Max Verstappen con 219, seguido por Lando Norris, Charles Leclerc y Carlos Sainz.

Ante la mala racha, el mexicano habló sobre su rendimiento en las carreras, previo al Gran Premio de España el fin de semana último, donde el tapatío culminó en el octavo lugar.

“Hemos estado trabajando muy duro los últimos días, he vuelto a la fábrica, y hemos entendido bastante bien las cosas. En la Fórmula 1, vivimos en un mundo de márgenes tan pequeños que pocas cosas no han estado en el punto correcto, y claro que duele mucho tener esta mala racha de carreras.

"Estaba bastante limitado por delante. No conseguía la rotación ni la potencia. El problema que tengo en este momento es que no puedo equilibrar el coche para todas las velocidades (...) estoy luchando bastante en la velocidad media y baja para poder tener la estabilidad que necesito con la rotación. Es algo en lo que estoy trabajando mucho con el equipo. Hicimos algunos cambios agresivos para el fin de semana, que no creo que funcionaran, así que los revisaremos", comentó Pérez según la información del medio digital "Motorsport".

El Gran Premio de Miami, el 5 de mayo, fue el último resultado positivo para el mexicano donde quedó en cuarto lugar, sin embargo, desde entonces ha quedado fuera del podio por múltiples circunstancias, incluso accidentes que lo han dejado con carreras sin terminar.

Estos han sido los lugares en los que terminó Pérez desde el GP de Miami: