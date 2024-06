Así fue la milimétrica posición adelantada que el VAR marcó en triunfo de Alemania en la Eurocopa

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La selección de futbol de Alemania se clasificó a los cuartos de final de la Eurocopa 2024, en un partido que tuvo de todo: gol anulado, lluvia, tormenta eléctrica que pausó el juego, y la intervención del VAR. Al final, los germanos ganaron 2-0 a Dinamarca.

El estadio del Borussia Dortmund fue escenario de este aguerrido encuentro que tuvo decisiones relevantes vía el VAR.

Por una milimétrica posición adelantada, el árbitro invalidó un gol al zaguero danés Joachim Andersen. Hubiera sido el 1-0. Sin embargo, en la siguiente jugada marcó una mano del propio Andersen y penalti a favor de los anfitriones. De nuevo con ayuda del VAR.

If you think you’re having a bad day… you could always be Joachim Andersen. ????#euro2024 pic.twitter.com/hOFOMNodj5