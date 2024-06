“Checo” Pérez termina en la séptima posición del GP de Austria; George Russell fue primer lugar

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Sergio “Checo” Pérez terminó en la séptima posición del Gran Premio de Austria en el circuito Red Bull Ring. Por su parte, George Russell (Mercedes culminó en lo más alto del podio), Oscar Piastri (McLaren) fue segundo y Carlos Sainz (Ferrari) se llevó la tercera posición.

El piloto nacido en Guadalajara inició en la octava posición desde la salida, por lo que debía remar contracorriente para aspirar al podio. La virtud del Checo fue conservar su puesto a lo largo de la carrera, pues la segunda parada que hizo en los pits fue muy lenta y no ayudó a que pudiera posicionarse mejor.

El Checo habló al final de la carrera sobre su auto, “si hay mucho daño en el pontón, está roto, estuve luchado con el balance y en ningún momento tuve ritmo sólido, no sé cuánto perdimos de carga y es una parte sensible, la pelea con Hulkenberg fue difícil de pasar. Es difícil decirlo de mi lado, el coche está muy dañado y no podía hacer nada, los neumáticos se degradaban”, finalizó.

A esto hay que sumar que en la vuelta tres su monoplaza terminó con daños en las secciones laterales del chasis cuando tocó el auto de Piastri, lo que también afectó su ritmo durante la carrera. "Hay mucho daño porque toda la parte izquierda del portón está roto y todo el tiempo estuve peleando con el balance y en ningún momento pude tener un balance sólido", dijo el tapatío en zona mixta.

En la vuelta 15 decidieron cambiarle sus neumáticos y, para la vuelta número 28, volvía al séptimo lugar, pero con el gran inconveniente de estar siendo investigado en su regreso a la carrera. Al final, los jueces de la Fórmula 1 determinaron una sanción de cinco segundos al Checo porque superó los límites de velocidad en pits y, aunque trató hasta el final de superar una posición, nunca pudo rebasar a Nico Hülkenberg (Haas).

"No tenía nada de ritmo ni tracción en las vueltas y por eso, al final, fue complicado pasarle a Nico. Con un coche tan dañado, no había mucho que hacer el día de hoy, cualquier neumático se degradaba y no podía mantenerlo en la temperatura ideal", señaló el Checo.

