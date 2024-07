Jaime Lozano: la Selección creció en muchos aspectos, pero nos faltó contundencia

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Selección Mexicana de futbol sumó un fracaso más al quedar eliminada en la fase de grupos de la Copa América 2024. El conjunto dirigido por Jaime Lozano no pudo contra Ecuador y quedó fuera del certamen continental.

El partido culminó 0-0 lo cual le dio el pase a Ecuador por mejor diferencia de goles. Venezuela quedó en primer lugar del grupo B con nueve unidades, Ecuador se adueñó del segundo puesto y aunque sumó cuatro puntos igual que México, los ecuatorianos tuvieron un gol a favor; Jamaica no sumó ni un solo punto y fue el cuarto lugar del sector.

Tras el vergonzoso resultado Jaime Lozano aseguró en conferencia de prensa que a pesar de la eliminación la Selección Mexicana mostró cosas positivas y que sólo faltó “contundencia y calma al momento de definir”.

“Evidentemente hay resultados o hay objetivos que no se cumplieron, el equipo me parece que creció en muchos aspectos, siempre fue adelante, siempre se fue al frente, defensivamente fue muy sólido, pero nos faltó contundencia, nos faltó posiblemente generar más opciones, más de claridad y calma en las jugadas que tuvimos”

“Hoy vimos jugadores que no siempre han sido titulares y a mí me dejan un buen sabor de boca, debemos mejorar, evidentemente, porque el día de hoy no nos alcanzó, pero estos futbolistas en dos años pueden tener un crecimiento importante y generar competencia interna”, explicó.

Al ser cuestionado sobre su continuidad al frente del combinado nacional, “El Jimmy” declaró que entregará un informe sobre lo ocurrido en la Copa América 2024 a Duilio Davino, (director deportivo de selecciones nacionales varoniles), a Ivar Sisniega (presidente de la Federación Mexicana de Futbol) y a Juan Carlos Rodríguez (comisionado de la FMF) y que serán ellos los que tomarán la decisión.

"NECESITAMOS MEJORAR, ES EVIDENTE", @jaime_lozano_ se muestra crítico tras eliminación



— Línea de 4 (@Lineade4TUDN) July 1, 2024

El estratega nacional también resaltó que Ecuador no era un rival fácil ya que cuenta con “jugadores de talla internacional” como Moisés Caicedo que milita en el Chelsea de la Premier League.

“Hoy enfrentamos a jugadores que son de talla internacional y creo que el equipo se puso de tú a tú. Ecuador es un equipo que está cuarto lugar de la Conmebol, un equipo muy fuerte y creo que en muchos momentos ellos vinieron por un resultado que les daba la calificación, sí buscaron atacar, pero evidentemente salieron con esa leve ventaja”.

El regreso de México a la Copa América después de ocho años de ausencia es digno del olvido, el Tri sumó cuatro puntos, le ganó a Jamaica 1-0, perdió contra Venezuela 1-0 y empató 0-0 con Ecuador.