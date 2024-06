Sergio "Checo" Pérez se queda con Red Bull hasta 2026

MILTON KEYNES, Inglaterra (AP) — El piloto mexicano Sergio Pérez seguirá con Red Bull tras firmar contrato multianual con el equipo de F1.

"Ahora es un momento importante para confirmar nuestra alineación para 2025 y estamos muy contentos de seguir trabajando junto a Checo. La continuidad y la estabilidad son importantes para el equipo y tanto Checo como Max son una asociación sólida y exitosa, asegurando nuestro primer resultado uno-dos para el equipo en el Campeonato el año pasado", dijo Christian Horner en el comunicado del equipo.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="es" dir="ltr">¡Vamos Checo! ???? <br><br>We are pleased to announce <a href="https://twitter.com/SChecoPerez?ref_src=twsrc%5Etfw">@SChecoPerez</a> has signed a two-year extension to his existing contract ??<br><br>Nos complace anunciar que <a href="https://twitter.com/SChecoPerez?ref_src=twsrc%5Etfw">@SChecoPerez</a> ha firmado una extensión de dos años a su contrato actual <a href="https://twitter.com/hashtag/F1?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#F1</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/RedBullRacing?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#RedBullRacing</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/ChecoPerez?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#ChecoPerez</a></p>— Oracle Red Bull Racing (@redbullracing) <a href="https://twitter.com/redbullracing/status/1798021921499385856?ref_src=twsrc%5Etfw">June 4, 2024</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

La renovación se gestó días antes del Gran Premio de Mónaco.